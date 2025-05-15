15 мая 2025

Пассажиры «Уральских авиалиний» могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием еды

«Уральские авиалинии» предупредили о задержках и нехватке бортпитания
© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с загрузкой бортпитания могут возникнуть из-за новых правил досмотра
Проблемы с загрузкой бортпитания могут возникнуть из-за новых правил досмотра Фото:

Пассажиры рейсов «Уральских авиалиний» из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге могут столкнуться с задержками и отсутствием бортового питания. Причиной возможных сбоев стали новые правила досмотра, которые ограничили доступ к авиасуднам для поставщиков питания, оставив на рынке только одну компанию, сообщают «Известия».

«Поводом для беспокойства перевозчиков стали изменения руководством аэропорта места и технологии досмотра бортового питания, доставляемого в Пулково с 18 мая. Получить и загрузить его на борт станет фактически невозможно, опасаются они», — объясняет газета «Известия». Сейчас единственным подходящим под новые правила безопасности поставщиком является компания «Аэромар».

При этом авиакомпании «Ямал» и «Уральские авиалинии» выразили обеспокоенность тем, что единственный поставщик не сможет обеспечить необходимый объем услуг, из-за чего могут произойти задержки рейсов. В пресс-слубже петербурского аэропорта отметили, что о готовящихся изменениях в сфере законодательства поставщики бортового питания были уведомлены еще в 2024 году.

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Пассажиры рейсов «Уральских авиалиний» из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге могут столкнуться с задержками и отсутствием бортового питания. Причиной возможных сбоев стали новые правила досмотра, которые ограничили доступ к авиасуднам для поставщиков питания, оставив на рынке только одну компанию, сообщают «Известия». «Поводом для беспокойства перевозчиков стали изменения руководством аэропорта места и технологии досмотра бортового питания, доставляемого в Пулково с 18 мая. Получить и загрузить его на борт станет фактически невозможно, опасаются они», — объясняет газета «Известия». Сейчас единственным подходящим под новые правила безопасности поставщиком является компания «Аэромар». При этом авиакомпании «Ямал» и «Уральские авиалинии» выразили обеспокоенность тем, что единственный поставщик не сможет обеспечить необходимый объем услуг, из-за чего могут произойти задержки рейсов. В пресс-слубже петербурского аэропорта отметили, что о готовящихся изменениях в сфере законодательства поставщики бортового питания были уведомлены еще в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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