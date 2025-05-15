Пассажиры «Уральских авиалиний» могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием еды

Пассажиры рейсов «Уральских авиалиний» из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге могут столкнуться с задержками и отсутствием бортового питания. Причиной возможных сбоев стали новые правила досмотра, которые ограничили доступ к авиасуднам для поставщиков питания, оставив на рынке только одну компанию, сообщают «Известия».
«Поводом для беспокойства перевозчиков стали изменения руководством аэропорта места и технологии досмотра бортового питания, доставляемого в Пулково с 18 мая. Получить и загрузить его на борт станет фактически невозможно, опасаются они», — объясняет газета «Известия». Сейчас единственным подходящим под новые правила безопасности поставщиком является компания «Аэромар».
При этом авиакомпании «Ямал» и «Уральские авиалинии» выразили обеспокоенность тем, что единственный поставщик не сможет обеспечить необходимый объем услуг, из-за чего могут произойти задержки рейсов. В пресс-слубже петербурского аэропорта отметили, что о готовящихся изменениях в сфере законодательства поставщики бортового питания были уведомлены еще в 2024 году.
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