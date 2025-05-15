К избранию Паслера губернатором подключают премьера эпохи Росселя

Алексей Воробьев возглавит штаб общественной поддержки Дениса Паслера

16 мая 2025 в 12:20 Размер текста - 17 +

Алексей Воробьев сейчас работает в холдинге «Ренова» Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшему председателю свердловского правительства Алексею Воробьеву отведут серьезную роль в избрании врио губернатора Дениса Паслера полновесным главой региона. По данным URA.RU, Воробьев возглавит штаб общественной поддержки Паслера, куда войдут лидеры общественного мнения. «Решение [по Воробьеву] оформят в ближайшее время», — уточнил информированный источник агентства. Сам Алексей Воробьев на момент публикации был недоступен для комментария. Он возглавлял свердловский кабмин в 1996—2007 годах. Известно, что Паслер, занимавший этот же пост с 2012-го по 2016 год, относится к Воробьеву с большим уважением. В частности, поздравляя его с юбилеем 30 марта, называл человеком мощной созидательной энергии и большой силы воли. «Алексей Петрович, вы являетесь примером того, как нужно смело и масштабно мыслить, уверенно строить долгосрочные планы и настойчиво претворять их в жизнь», — писал Паслер. А в предвыборном интервью «Областной газете» Паслер и вовсе назвал Воробьева своим наставником в политике. «Это мудрейший человек, который отлично знает нашу Свердловскую область, каждую ее территорию», — отметил Паслер. Воробьев сейчас трудится в структуре ГК «Ренова». Интересная деталь: в 2016 году Воробьев был главой такого же штаба общественной поддержки, но только «Единой России» — на выборах в заксо и Госдуму. Кампанию ЕР тогда координировал как раз Паслер. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему председателю свердловского правительства Алексею Воробьеву отведут серьезную роль в избрании врио губернатора Дениса Паслера полновесным главой региона. По данным URA.RU, Воробьев возглавит штаб общественной поддержки Паслера, куда войдут лидеры общественного мнения. «Решение [по Воробьеву] оформят в ближайшее время», — уточнил информированный источник агентства. Сам Алексей Воробьев на момент публикации был недоступен для комментария. Он возглавлял свердловский кабмин в 1996—2007 годах. Известно, что Паслер, занимавший этот же пост с 2012-го по 2016 год, относится к Воробьеву с большим уважением. В частности, поздравляя его с юбилеем 30 марта, называл человеком мощной созидательной энергии и большой силы воли. «Алексей Петрович, вы являетесь примером того, как нужно смело и масштабно мыслить, уверенно строить долгосрочные планы и настойчиво претворять их в жизнь», — писал Паслер. А в предвыборном интервью «Областной газете» Паслер и вовсе назвал Воробьева своим наставником в политике. «Это мудрейший человек, который отлично знает нашу Свердловскую область, каждую ее территорию», — отметил Паслер. Воробьев сейчас трудится в структуре ГК «Ренова». Интересная деталь: в 2016 году Воробьев был главой такого же штаба общественной поддержки, но только «Единой России» — на выборах в заксо и Госдуму. Кампанию ЕР тогда координировал как раз Паслер. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.