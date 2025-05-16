На трассе Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе утром 16 мая, примерно в 06:30, произошло дорожно-транспортное происшествие. 69-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan Terrano, совершил наезд на грузовик Volvo с полуприцепом Schmitz, который находился на обочине.
«В результате аварии водитель легкового автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в городскую больницу Первоуральска. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем telegram-канале.
Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. И призывает соблюдать осторожность за рулем.
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