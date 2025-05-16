На трассе Пермь — Екатеринбург легковушка влетела в грузовик. Фото

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В результате аварии водитель легкового автомобиля получил множественные травмы
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил множественные травмы Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе утром 16 мая, примерно в 06:30, произошло дорожно-транспортное происшествие. 69-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan Terrano, совершил наезд на грузовик Volvo с полуприцепом Schmitz, который находился на обочине.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в городскую больницу Первоуральска. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем telegram-канале. 

Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. И призывает соблюдать осторожность за рулем. 

По данному факту проводится проверка
По данному факту проводится проверка
Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе утром 16 мая, примерно в 06:30, произошло дорожно-транспортное происшествие. 69-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan Terrano, совершил наезд на грузовик Volvo с полуприцепом Schmitz, который находился на обочине. «В результате аварии водитель легкового автомобиля получил множественные травмы и был доставлен в городскую больницу Первоуральска. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем telegram-канале.  Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. И призывает соблюдать осторожность за рулем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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