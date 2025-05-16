Мэр Орлов пригрозил главам районов увольнениями из-за плохой уборки улиц Екатеринбурга

Орлов: за время месячника частоты поступило более тысячи жалоб на уборку улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов заявил, что готов принимать жесткие кадровые решения
Орлов заявил, что готов принимать жесткие кадровые решения Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил недовольство итогами месячника чистоты и пригрозил увольнениями главам районов, если ситуация с мусором на улицах не будет исправлена. По его словам, за время проведения месячника жители города направили более 1000 жалоб на плохое качество уборки. Об этом он заявил на совещании в администрации Екатеринбурга, сообщила пресс-служба мэрии.

«Результат [уборки] оставляет желать лучшего: на улицах до сих пор лежит мусор, не убраны пакеты, засыпаны песком проезжие части. <...> Виной тому как объективные, так и субъективные причины. Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны, я готов принимать жесткие кадровые решения», — подчеркнул Орлов.

Начальница комитета мэрии Екатеринбурга по благоустройству Тамара Благодаткова объяснила проблемы с уборкой нестабильной погодой, кадровым дефицитом, недостаточным контролем со стороны глав районов. Также среди причин она назвала запоздалое заключение договоров с подрядчиками.

В апреле Алексей Орлов решил расстаться с профильным вице-мэром Бубновым — после публичной критики от врио губернатора Дениса Паслера. Перед тем, как чиновник согласился уйти, был скандал.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил недовольство итогами месячника чистоты и пригрозил увольнениями главам районов, если ситуация с мусором на улицах не будет исправлена. По его словам, за время проведения месячника жители города направили более 1000 жалоб на плохое качество уборки. Об этом он заявил на совещании в администрации Екатеринбурга, сообщила пресс-служба мэрии. «Результат [уборки] оставляет желать лучшего: на улицах до сих пор лежит мусор, не убраны пакеты, засыпаны песком проезжие части. <...> Виной тому как объективные, так и субъективные причины. Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны, я готов принимать жесткие кадровые решения», — подчеркнул Орлов. Начальница комитета мэрии Екатеринбурга по благоустройству Тамара Благодаткова объяснила проблемы с уборкой нестабильной погодой, кадровым дефицитом, недостаточным контролем со стороны глав районов. Также среди причин она назвала запоздалое заключение договоров с подрядчиками. В апреле Алексей Орлов решил расстаться с профильным вице-мэром Бубновым — после публичной критики от врио губернатора Дениса Паслера. Перед тем, как чиновник согласился уйти, был скандал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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