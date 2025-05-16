Мэр Орлов пригрозил главам районов увольнениями из-за плохой уборки улиц Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил недовольство итогами месячника чистоты и пригрозил увольнениями главам районов, если ситуация с мусором на улицах не будет исправлена. По его словам, за время проведения месячника жители города направили более 1000 жалоб на плохое качество уборки. Об этом он заявил на совещании в администрации Екатеринбурга, сообщила пресс-служба мэрии.
«Результат [уборки] оставляет желать лучшего: на улицах до сих пор лежит мусор, не убраны пакеты, засыпаны песком проезжие части. <...> Виной тому как объективные, так и субъективные причины. Этот недостаток нужно исправить. Со своей стороны, я готов принимать жесткие кадровые решения», — подчеркнул Орлов.
Начальница комитета мэрии Екатеринбурга по благоустройству Тамара Благодаткова объяснила проблемы с уборкой нестабильной погодой, кадровым дефицитом, недостаточным контролем со стороны глав районов. Также среди причин она назвала запоздалое заключение договоров с подрядчиками.
В апреле Алексей Орлов решил расстаться с профильным вице-мэром Бубновым — после публичной критики от врио губернатора Дениса Паслера. Перед тем, как чиновник согласился уйти, был скандал.
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