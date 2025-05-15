В Екатеринбурге мошенники обманули школьников на миллионы рублей, представившись завучем

В Екатеринбурге двое подростков перевели телефонным мошенникам более 4 миллионов рублей со счетов своих родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД России, злоумышленники представились завучем их школы и обратились с просьбой сообщить код из SMS якобы для обновления электронных пропусков. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
«Началось все с банального звонка якобы от завуча, которая сказала, что в школе обновляются электронные пропуска и попросила продиктовать код из SMS для подтверждения данных учащегося. После этого парню на телефон посыпались звонки из „Центробанка“ и „ФСБ“. Звонившие убедили школьника, что код, который он назвал „завучу“, позволил взломать Госуслуги его родителей и сейчас все средства с них будут переведены в поддержку недружественных государств», — рассказали в УМВД.
Подростка вынудили взять банковские карты родителей и перевести деньги на счета мошенников. В итоге подросток отправил им все сбережения в 2,1 миллиона рублей. Только после этого старшеклассник сообщил о произошедшем матери.
Кроме того, в тот же отдел полиции поступило аналогичное заявление от матери другого несовершеннолетнего, чей сын также перевел мошенникам около 2 миллионов рублей. Учебные заведения обоих подростков находятся рядом.
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