15 мая 2025

В Екатеринбурге мошенники обманули школьников на миллионы рублей, представившись завучем

Двое школьников в Екатеринбурге перевели мошенникам больше 4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За два дня подростки перевели мошенникам более 4 миллионов рублей
За два дня подростки перевели мошенникам более 4 миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге двое подростков перевели телефонным мошенникам более 4 миллионов рублей со счетов своих родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД России, злоумышленники представились завучем их школы и обратились с просьбой сообщить код из SMS якобы для обновления электронных пропусков. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Началось все с банального звонка якобы от завуча, которая сказала, что в школе обновляются электронные пропуска и попросила продиктовать код из SMS для подтверждения данных учащегося. После этого парню на телефон посыпались звонки из „Центробанка“ и „ФСБ“. Звонившие убедили школьника, что код, который он назвал „завучу“, позволил взломать Госуслуги его родителей и сейчас все средства с них будут переведены в поддержку недружественных государств», — рассказали в УМВД.

Подростка вынудили взять банковские карты родителей и перевести деньги на счета мошенников. В итоге подросток отправил им все сбережения в 2,1 миллиона рублей. Только после этого старшеклассник сообщил о произошедшем матери.

Кроме того, в тот же отдел полиции поступило аналогичное заявление от матери другого несовершеннолетнего, чей сын также перевел мошенникам около 2 миллионов рублей. Учебные заведения обоих подростков находятся рядом.

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В Екатеринбурге двое подростков перевели телефонным мошенникам более 4 миллионов рублей со счетов своих родителей. Как рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД России, злоумышленники представились завучем их школы и обратились с просьбой сообщить код из SMS якобы для обновления электронных пропусков. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». «Началось все с банального звонка якобы от завуча, которая сказала, что в школе обновляются электронные пропуска и попросила продиктовать код из SMS для подтверждения данных учащегося. После этого парню на телефон посыпались звонки из „Центробанка“ и „ФСБ“. Звонившие убедили школьника, что код, который он назвал „завучу“, позволил взломать Госуслуги его родителей и сейчас все средства с них будут переведены в поддержку недружественных государств», — рассказали в УМВД. Подростка вынудили взять банковские карты родителей и перевести деньги на счета мошенников. В итоге подросток отправил им все сбережения в 2,1 миллиона рублей. Только после этого старшеклассник сообщил о произошедшем матери. Кроме того, в тот же отдел полиции поступило аналогичное заявление от матери другого несовершеннолетнего, чей сын также перевел мошенникам около 2 миллионов рублей. Учебные заведения обоих подростков находятся рядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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