Екатеринбуржцы скупают отечественные и чешские авто

В Екатеринбурге популярными и наиболее приобретаемыми стали авто отечественных, чешские и корейских производителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберАвто».
Так, с начала 2025-го в топ-3 часто покупаемых вошли: Lada Vesta, Skoda Octavia, Hyundai Solaris. Медианная стоимость авто — 1,15 миллиона рублей.
Аналитики отмечают, что екатеринбуржцы останавливают выбор на более дорогих, но не обязательно новых автомобилях, например, 2012 года выпуска. В среднем по области жители предпочитают лоты свежее (2014 года выпуска), но дешевле — 990 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что цены на новые автомобили снизились в Свердловской области. Так, в среднем, авто можно было купить за 2,6 миллиона рублей (-1,1%).
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