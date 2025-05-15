15 мая 2025

Екатеринбуржцы скупают отечественные и чешские авто

Медианная цена автомобилей в Екатеринбурге составила 1,15 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Корейские автомобили пользуются большой популярностью у екатеринбуржцев
Корейские автомобили пользуются большой популярностью у екатеринбуржцев Фото:

В Екатеринбурге популярными и наиболее приобретаемыми стали авто отечественных, чешские и корейских производителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберАвто».

Так, с начала 2025-го в топ-3 часто покупаемых вошли: Lada Vesta, Skoda Octavia, Hyundai Solaris. Медианная стоимость авто — 1,15 миллиона рублей.

Аналитики отмечают, что екатеринбуржцы останавливают выбор на более дорогих, но не обязательно новых автомобилях, например, 2012 года выпуска. В среднем по области жители предпочитают лоты свежее (2014 года выпуска), но дешевле — 990 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что цены на новые автомобили снизились в Свердловской области. Так, в среднем, авто можно было купить за 2,6 миллиона рублей (-1,1%).

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В Екатеринбурге популярными и наиболее приобретаемыми стали авто отечественных, чешские и корейских производителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе « СберАвто» . Так, с начала 2025-го в топ-3 часто покупаемых вошли: Lada Vesta, Skoda Octavia, Hyundai Solaris. Медианная стоимость авто — 1,15 миллиона рублей. Аналитики отмечают, что екатеринбуржцы останавливают выбор на более дорогих, но не обязательно новых автомобилях, например, 2012 года выпуска. В среднем по области жители предпочитают лоты свежее (2014 года выпуска), но дешевле — 990 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на новые автомобили снизились в Свердловской области. Так, в среднем, авто можно было купить за 2,6 миллиона рублей (-1,1%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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