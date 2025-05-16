«На ней белье разодрано»: родные рассказали подробности двойного убийства в Екатеринбурге

Родные зверски убитых екатеринбуржцев Ольги Федотовой и Алексея Куйвашева рассказали URA.RU подробности трагедии, случившейся в ночь на 21 ноября 2024-го. По их словам, подозреваемый Алексей Рыжков якобы был в бешеном состоянии перед преступлением.
«На Ольге все белье было разодрано. Он сначала ее бил, потом три ножевых, потом задушил. Да, она умерла от асфиксии. <…> Он ее избивал и раньше, у него фишка такая была — душить. Он говорил, что так воспитывает ее», — призналась ее мама.
Она и мама Алексея считают, что Рыжков сначала убил именно мужчину. «Он с двумя [одновременно] бы не справился. Тем более Леша в СОБРе служил», — сказала женщина. По ее словам, Рыжков после расправы вложил в руку убитому Алексею нож, чтобы подстроить все так, будто он убил Ольгу. «Когда его задержали, он во всем сознался, а сейчас говорит, что они якобы сами себя зарезали», — продолжила собеседница агентства.
Рыжкову также вменяют кражу банковских карточек и телефон убитых. «Забрав это, он приехал к знакомой, которой сказал, что я сейчас убил двоих», — признались родственницы.
Мама назвала Ольгу Федотову красивым и светлым человеком. Она любила троих дочерей и занималась их воспитанием. Ольга работала продавцом в магазине сумок. За два месяца до трагедии она написала заявление на Рыжкова по факту избиений, но позже забрала, хотя родные отговаривали.
«Она боялась остаться одна. Искала защиту, вот и познакомилась с Лешей. Ему Ольга нравилась. Но они были друзьями. Леша говорил: „Возможно, я нашел ту, с которой смогу построить семью“, — описывает их знакомство мама Куйвашева.
На суде она сообщила, что ее сын был племянником свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева. Отец убитого мужчины — Юрий Владимирович Куйвашев — и бывший чиновник Евгений Владимирович Куйвашев были сводными братьями. «„Муж умер в 2000-х, он не особо общался [с бывшим губернатором], я с ним тоже не общалась“, — призналась URA.RU женщина.
Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело Рыжкова. Ему продлили арест на полгода.
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