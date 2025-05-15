Министр собрал целую коллекцию байков: кто еще из свердловских VIP любит быструю езду

Жога ездит на мотоцикле Triumph, а глава свердловского минтранса — на BMW

15 мая 2025 в 21:34 Размер текста - 17 +

К мотокультуре у свердловского истеблишмента особое отношение Фото: Илья Московец © URA.RU В мотопарке главы свердловского минтранса Александра Толкачева три мотоцикла, есть даже ИЖ с люлькой. Любовь к этому виду транспорта у свердловского истеблишмента проявилась, конечно, задолго до того, как на Урал назначили нового полпреда президента — Артема Жогу, байкера со стажем. Среди мотоциклистов — статусные члены свердловского правительства, чиновники городской администрации, депутаты и силовики. URA.RU рассказывает о самых идейных из них. О пристрастиях представителей свердловского истеблишмента все вспомнили в июне 2024-го, когда в Екатеринбурге и Верхней Пышме прошел большой мотофестиваль «Движение». Съехались на него тогда силовики и госслужащие, даже из соседних регионов, многие — члены Федерации свободных байкеров. Свердловские же политики и депутаты в большинстве своем ни к какому движению не принадлежат, отдельного клуба у них тоже нет, рассказывает осведомленный собеседник в тусовке. «Если и собираются, то это больше кружок по интересам, где есть и обычные горожане, и точно никто не чувствует себя главнее или ниже других», — делится он. Артем Жога на своем Triumph Фото: telegram-канал Артема Жоги Жога, например, недавно ездил в двухдневный мотопробег по городам «трудовой доблести» с байкерами из «Черных ножей». Но выбор компании был случайным. «Поездка сформировалась достаточно быстро, инициатором был Артем Владимирович. Кинули клич, и вот кто отозвался — с теми и поехали. Так и планировали небольшой компанией, потому что километраж был большой. Мы выехали в 6:00 утра и финишировали только на следующий день, брали только тех, кто действительно мог бы проехать такое большое расстояние и в такую непогоду (был дождь, за два дня мотоциклисты проехали порядка тысячи километров, — прим. URA.RU)», — поделился подробностями один из участников экспедиции. Жога, известный любитель байков (даже в кабинете у него стоят мини-фигурки мотоциклов), ездил на Triumph. Рассказывают, что по техническим характеристикам он не уступает BMW, но стоит дешевле. В той же компании был и «силовой» замгубернатора Азат Салихов, а также депутат заксобрания, известный гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин. Он — владелец мотоцикла SMC 690. «Это мой третий мотоцикл, в комплектации для езды по городу. Вообще, модели мотоциклов отличаются, в зависимости от задач. В плане туристических очень ценятся как раз BMW, Triumph. Для города, наверное, больше подходят Honda или Suzuki. Не бывает такого бренда, который во всех классах делает самые крутые мотоциклы. Это вопрос личных взглядов, кому что нравится», — отметил Карякин. Алексей Орлов на фестивале «Движение» в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько мотоциклов есть в гараже министра транспорта Александра Толкачева, бывшего мэра Талицы. «У него и Triumph, и BMW, и даже ИЖ с люлькой», — знает собеседник агентства. Мотолюбителем называют и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, его пока еще действующего заместителя Алексея Бубнова (у него, говорят, «простой спортивный мотоцикл»), руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии области Игоря Цыганаша. Среди силовиков мотокультурой увлекаются глава управления организации охраны общественного порядка областной полиции Борис Ковальковский, его шеф — начальник полиции Александр Мешков, а также начальник свердловского управления ФСБ Игорь Николаев, зампрокурора области Вадим Чукреев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мотопарке главы свердловского минтранса Александра Толкачева три мотоцикла, есть даже ИЖ с люлькой. Любовь к этому виду транспорта у свердловского истеблишмента проявилась, конечно, задолго до того, как на Урал назначили нового полпреда президента — Артема Жогу, байкера со стажем. Среди мотоциклистов — статусные члены свердловского правительства, чиновники городской администрации, депутаты и силовики. URA.RU рассказывает о самых идейных из них. О пристрастиях представителей свердловского истеблишмента все вспомнили в июне 2024-го, когда в Екатеринбурге и Верхней Пышме прошел большой мотофестиваль «Движение». Съехались на него тогда силовики и госслужащие, даже из соседних регионов, многие — члены Федерации свободных байкеров. Свердловские же политики и депутаты в большинстве своем ни к какому движению не принадлежат, отдельного клуба у них тоже нет, рассказывает осведомленный собеседник в тусовке. «Если и собираются, то это больше кружок по интересам, где есть и обычные горожане, и точно никто не чувствует себя главнее или ниже других», — делится он. Жога, например, недавно ездил в двухдневный мотопробег по городам «трудовой доблести» с байкерами из «Черных ножей». Но выбор компании был случайным. «Поездка сформировалась достаточно быстро, инициатором был Артем Владимирович. Кинули клич, и вот кто отозвался — с теми и поехали. Так и планировали небольшой компанией, потому что километраж был большой. Мы выехали в 6:00 утра и финишировали только на следующий день, брали только тех, кто действительно мог бы проехать такое большое расстояние и в такую непогоду (был дождь, за два дня мотоциклисты проехали порядка тысячи километров, — прим. URA.RU)», — поделился подробностями один из участников экспедиции. Жога, известный любитель байков (даже в кабинете у него стоят мини-фигурки мотоциклов), ездил на Triumph. Рассказывают, что по техническим характеристикам он не уступает BMW, но стоит дешевле. В той же компании был и «силовой» замгубернатора Азат Салихов, а также депутат заксобрания, известный гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин. Он — владелец мотоцикла SMC 690. «Это мой третий мотоцикл, в комплектации для езды по городу. Вообще, модели мотоциклов отличаются, в зависимости от задач. В плане туристических очень ценятся как раз BMW, Triumph. Для города, наверное, больше подходят Honda или Suzuki. Не бывает такого бренда, который во всех классах делает самые крутые мотоциклы. Это вопрос личных взглядов, кому что нравится», — отметил Карякин. Несколько мотоциклов есть в гараже министра транспорта Александра Толкачева, бывшего мэра Талицы. «У него и Triumph, и BMW, и даже ИЖ с люлькой», — знает собеседник агентства. Мотолюбителем называют и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, его пока еще действующего заместителя Алексея Бубнова (у него, говорят, «простой спортивный мотоцикл»), руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии области Игоря Цыганаша. Среди силовиков мотокультурой увлекаются глава управления организации охраны общественного порядка областной полиции Борис Ковальковский, его шеф — начальник полиции Александр Мешков, а также начальник свердловского управления ФСБ Игорь Николаев, зампрокурора области Вадим Чукреев.