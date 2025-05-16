Суд в Первоуральске вынес приговор виновнику ДТП с автобусом, в котором погиб человек

Первоуральский городской суд приговорил вынес приговор Дмитрию Дроздову по делу о ДТП с автобусом, в котором погиб человек. Он признан виновным по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил ПДД). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.
Трагедия произошла ранним утром 14 августа 2024 года на трассе Первоуральск — поселок Шаля. Дроздов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Volkswagen Golf и двигался со скоростью выше 70 км/ч. Он попытался обогнать по обочине автомобиль Nissan Terrano, однако потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ 32054. В результате происшествия пассажир Volkswagen получил травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.
В ходе судебного разбирательства также рассматривались гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Их требования частично удовлетворили.
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