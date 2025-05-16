Суд в Первоуральске вынес приговор виновнику ДТП с автобусом, в котором погиб человек

Уральца, попавшего в ДТП с автобусом, приговорили к пяти годам колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Дроздова приговорили к пяти годам колонии
Дроздова приговорили к пяти годам колонии Фото:

Первоуральский городской суд приговорил вынес приговор Дмитрию Дроздову по делу о ДТП с автобусом, в котором погиб человек. Он признан виновным по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил ПДД). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трагедия произошла ранним утром 14 августа 2024 года на трассе Первоуральск — поселок Шаля. Дроздов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Volkswagen Golf и двигался со скоростью выше 70 км/ч. Он попытался обогнать по обочине автомобиль Nissan Terrano, однако потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ 32054. В результате происшествия пассажир Volkswagen получил травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.

В ходе судебного разбирательства также рассматривались гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Их требования частично удовлетворили.

В той аварии пострадали четыре человека
В той аварии пострадали четыре человека
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Первоуральский городской суд приговорил вынес приговор Дмитрию Дроздову по делу о ДТП с автобусом, в котором погиб человек. Он признан виновным по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил ПДД). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Трагедия произошла ранним утром 14 августа 2024 года на трассе Первоуральск — поселок Шаля. Дроздов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Volkswagen Golf и двигался со скоростью выше 70 км/ч. Он попытался обогнать по обочине автомобиль Nissan Terrano, однако потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ 32054. В результате происшествия пассажир Volkswagen получил травмы, от которых впоследствии скончался в больнице. В ходе судебного разбирательства также рассматривались гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Их требования частично удовлетворили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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