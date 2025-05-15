ТМК представила свои проекты в сфере культуры и туризма на «Российской креативной неделе — Урал»

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) презентовала свои проекты в сферах промышленного туризма, искусства и организации мероприятий на форуме «Российская креативная неделя — Урал», который прошел в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. В рамках мероприятия специалисты и участники из различных регионов России, стран СНГ, Азии и Африки обсудили вопросы развития креативных индустрий и обменялись опытом.
Руководитель направления промышленного туризма ТМК Анна Трепалова выступила на сессии «Урал — код креатива: горнозаводская цивилизация и новые пространственные сценарии развития городов». Она рассказала об опыте компании в организации экскурсий на металлургические предприятия.
«Одним из преимуществ экскурсий на предприятия ТМК является то, что промышленные маршруты по современным производствам сочетаются с посещением корпоративных музеев и погружением в историю заводов. Такой подход позволяет демонстрировать гостям как технологические процессы, культуру производства, так и исторически ценные объекты индустриального наследия заводов, и вклад предприятий в развитие отечественной металлургии», — поделилась Анна Трепалова.
По данным компании, сегодня промышленные маршруты действуют на нескольких предприятиях ТМК: Волжском трубном заводе (ВТЗ), Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), Северском трубном заводе (СТЗ) и Челябинском заводе металлоконструкций (ЧЗМК). В рамках экскурсий участники могут ознакомиться не только с современными производственными процессами, но и с историей становления предприятий, особенностями корпоративной культуры и достижениями в области металлургии.
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