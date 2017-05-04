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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:14  04 мая 2017 0

«Да пофиг — все равно пойдем». Студенты из УрФУ выйдут на несанкционированное шествие РТФ, несмотря на запрет

Помывка памятника изобретателю радио Попову в 2015, памятник попову, мойка, чистка, изобретатель радио
Студенты-радисты намерены пройти колонной от радиофака до памятника Попову, несмотря ни на чтоФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Студенты радиофака Уральского федерального университета (УрФУ) пройдут по улицам Екатеринбурга колонной с транспарантами, несмотря на то, что руководство университета решило отменить акцию.

«Договорились, что просто дойдем от радика до Попова с друзьями. На запрет пофиг вообще. Не думаю, что полиция будет кого-то задерживать», — поделился с «URA.RU» студент по имени Степан.

«Никакого организатора нет. Просто мы также соберемся у радиофака, а потом пойдем колонной к Попову. Ребята пойдут также с плакатами, но по тротуарам, а не по проезжей части, как это было раньше», — рассказала студентка Вероника.

В пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщили, что стражи правопорядка действительно не будут разгонять колонну радистов.

«Задерживать студентов за участие в шествии полиция не будет. Сотрудники МВД в день акции будут обеспечивать безопасность ее участников», — прокомментировал «URA.RU» ситуацию представитель городского УМВД Ирина Бучельникова.

УрФУ решил отменить традиционное шествие студентов РТФ, запланированное на 7 мая. Из-за изменившихся требований безопасности университету потребовалось бы арендовать несколько автобусов, для того чтобы перекрыть улицы, по которым пройдет колонна. Однако у федерального вуза на это нашлось средств.

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
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