Бабушкина отвезет на Донбасс глав уральских предприятий. Фото

16 мая 2025 в 14:38 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина с депутатами рассказала журналистам о поездке в ЛНР Фото: Размик Закарян © URA.RU Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина анонсировала большую поездку на новые российские территории — в компании руководителей предприятий. Те сами вызвались поехать на Донбасс с гуманитарной миссией, вдохновленные ее примером. Намечен выезд на конец июня-начало июля, рассказала Бабушкина журналистам, подводя итоги последней поездки в Луганскую народную республику. Туда она по традиции ездила в компании депутатов Тараса Исакова, Вячеслава Вегнера и Вячеслава Брозовского. Целей у визита было несколько, в том числе подписать соглашение с местным парламентом и отвезти бойцам необходимые товары: квадрокоптеры, мотоциклы, сладости, которые на фронте очень любят, передать от регионального муфтията молитвенники военнослужащим, исповедующим ислам. С депутатами луганского парламента и председателем Денисом Мирошниченко Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной «Вся Свердловская область участвует в сборе гуманитарной помощи — это и органы власти всех уровней, и волонтеры, и коллективы предприятий. Меня очень удивило и обрадовало, что руководители предприятий, прочитав о нашей поездке, позвонили и спросили, можно мы с вами поедем? Не безвозмездно, возьмем свой груз, но хотим именно с вами… Я думаю, что мы организуем такой вот эшелон из руководителей предприятий. Сейчас на 12 миллионов привезли груза, привезем на сумму еще больше», — поделилась она. Свердловские депутаты активно сотрудничают со многими регионами страны и, признается Бабушкина, было приятно, когда сначала председатель Народного совета ДНР пригласил подписать соглашение о сотрудничестве, а спустя время такое же подписали и с луганским парламентом. Обмен опытом позволит коллегам с новых российских территорий быстрее адаптироваться к федеральному законодательству. При этом, отметил Тарас Исаков, свердловский парламент помогал Луганску и до того, как было подписано соглашение. Его коллега Вячеслав Брозовский добавил, что интеграция новых регионов в российскую систему улучшит качество жизни луганчан, поэтому вопросу уделяется столько внимания. «Депутатский корпус Свердловской области смотрится там на высоте», — добавил он. У Вячеслава Вегнера куда больше эмоций вызвало живое общение с бойцами. «Когда они излагали какие-то просьбы, говорили о том, что сегодня происходит на фронте, что у них есть эмоциональный подъем, что нет никакого уныния, фраза „Победа будет с нами“ звучала все громче и громче. От этого мурашки по коже, и наша основная задача им сегодня помогать», — отметил он. Людмила Бабушкина была совсем близко к линии боевого соприкосновения Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина анонсировала большую поездку на новые российские территории — в компании руководителей предприятий. Те сами вызвались поехать на Донбасс с гуманитарной миссией, вдохновленные ее примером. Намечен выезд на конец июня-начало июля, рассказала Бабушкина журналистам, подводя итоги последней поездки в Луганскую народную республику. Туда она по традиции ездила в компании депутатов Тараса Исакова, Вячеслава Вегнера и Вячеслава Брозовского. Целей у визита было несколько, в том числе подписать соглашение с местным парламентом и отвезти бойцам необходимые товары: квадрокоптеры, мотоциклы, сладости, которые на фронте очень любят, передать от регионального муфтията молитвенники военнослужащим, исповедующим ислам. «Вся Свердловская область участвует в сборе гуманитарной помощи — это и органы власти всех уровней, и волонтеры, и коллективы предприятий. Меня очень удивило и обрадовало, что руководители предприятий, прочитав о нашей поездке, позвонили и спросили, можно мы с вами поедем? Не безвозмездно, возьмем свой груз, но хотим именно с вами… Я думаю, что мы организуем такой вот эшелон из руководителей предприятий. Сейчас на 12 миллионов привезли груза, привезем на сумму еще больше», — поделилась она. Свердловские депутаты активно сотрудничают со многими регионами страны и, признается Бабушкина, было приятно, когда сначала председатель Народного совета ДНР пригласил подписать соглашение о сотрудничестве, а спустя время такое же подписали и с луганским парламентом. Обмен опытом позволит коллегам с новых российских территорий быстрее адаптироваться к федеральному законодательству. При этом, отметил Тарас Исаков, свердловский парламент помогал Луганску и до того, как было подписано соглашение. Его коллега Вячеслав Брозовский добавил, что интеграция новых регионов в российскую систему улучшит качество жизни луганчан, поэтому вопросу уделяется столько внимания. «Депутатский корпус Свердловской области смотрится там на высоте», — добавил он. У Вячеслава Вегнера куда больше эмоций вызвало живое общение с бойцами. «Когда они излагали какие-то просьбы, говорили о том, что сегодня происходит на фронте, что у них есть эмоциональный подъем, что нет никакого уныния, фраза „Победа будет с нами“ звучала все громче и громче. От этого мурашки по коже, и наша основная задача им сегодня помогать», — отметил он.