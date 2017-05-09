18:59 09 мая 2017 0

Жители окружной столицы кричали "Ура!" и подпевали артистам "День Победы" Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Под громогласное троекратное «Ура!» в столице Ямала отметили 72-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Традиционно праздничный парад стартовал от главной праздничной площади города у центра «Геолог», прошел по улицам Салехарда и финишировал на площади Победы. А знаменитые строки «Этот День Победы порохом пропах…» под громыхание салюта салехардцы распевали хором.

Главный герой праздника ­— последний боевой ветеран той войны, оставшийся в Салехарде, Николай Тимофеевич Шакуров. Он участвовал в операции «Багратион», освобождал Белоруссию и страны Прибалтики. Во время одного из сражений получил серьезное ранение, но выжил. На праздничную площадь его ввезли на автомобиле времен войны. Салехарды встречали ветерана овациями.

1/2 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Со сцены гостей и жителей окружной столицы поздравляли с праздником представители власти. Традиционно на параде в столице Ямала присутствует губернатор Дмитрий Кобылкин. На праздник он пришел с семьей.

«Сегодня мы преклоняемся перед величием подвига наших ветеранов, героев, защитников, патриотов, победителей. Вспоминаем тех, кто погиб в жесткой схватке с фашизмом. Вечная слава героям. Дорогие ветераны, вы не просто выстояли, вы победили. Вы — наша слава, наша гордость. И мы по-настоящему счастливы, что мирно живем и трудимся на благо Ямала, на благо нашей великой Родины. Пусть согласие и благополучие будет в каждом ямальском доме. Победа у нас одна — великая, святая, немеркнущая. С праздником великой победы! Ура!», — поздравил собравшихся губернатор.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Самая яркая и красочная часть праздника — это, конечно же, парад. Тысячи салехардцев приходят, чтобы стать частью торжественного шествия и возложить цветы к Вечному огню или просто полюбоваться действием и военной техникой.

1/8 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Всероссийская акция «Бессмертный полк» с каждым годом становится все популярнее среди салехардцев. Начиналась она несколько лет назад с нескольких десятков портретов ветеранов войны. Теперь около тысячи горожан присоединяются к массовому шествию с фотографиями своих родных и близких.

1/4 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Тем временем на праздничной площади набирал обороты торжественный концерт. Со сцены звучали песни военных лет и современные, но тоже о войне, о мужестве, о подвигах.

На площади развернули полевые кухни. Всех желающих бесплатно кормили солдатской кашей и поили горячим чаем. Никогда еще перловка с тушенкой не пользовались такой популярностью. К каждой из шести точек раздачи выстроились огромные очереди.

«По-моему, это прекрасная традиция. Дома мы такое тоже готовим, но все равно у праздничной каши здесь какой-то особый вкус. Наверное, это вкус победы», — сказала жительница Салехарда Светлана, доедая свою порцию.

1/3 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В стороне развернулась торговля — шашлыки, сладкая вата, выпечка, воздушные шары и всё прочее для хорошего настроения. На этом праздник не закончился. Позже все желающие смогут присоединиться к акции «Свеча памяти» и возложить цветы и свечи к мемориалу Победы. Об окончании праздника возвестит праздничный Салют.