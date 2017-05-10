{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
09 мая 2017
06 мая 2017
05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Пермского края
15:14  10 мая 2017 1

Банда из Пермского края продавала девушек в сексуальное рабство в Бахрейн

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Торговцам "живым товаром" грозит до 15 лет колонииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семь жителей Пермского края предстанут перед судом за то, что продали в сексуальное рабство за границу 23 девушки. «Живой товар» отправляли в королевство Бахрейн.

Организатор банды работорговцев — 42-летняя жительница Чайковского. Она и шесть ее подельников искали на территории Пермского края и Челябинской области молодых девушек. Они заманивали их за границу высокооплачиваемой работой в отелях и ресторанах. На деле же девушки попадали в сексуальное рабство. Как стало известно «URA.RU», жертвами бандитов стало не менее 23 жительниц Урала. За них преступники получили порядка четырех миллионов рублей.

Женщина — организатор банды — пошла на сотрудничество со следствием, поэтому ее дело будет рассмотрено в особом порядке. Остальные подозреваемые предстанут перед судом в Чайковском на общих основаниях. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров