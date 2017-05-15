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10:52  15 мая 2017 0

Губернатор Комарова рискнула выйти в прямой эфир

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, пресс конференция, комарова наталья
Наталья Комарова снова выступит в студии главного медийного рупора регионаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова готовится к разговору с жителями региона. 23 мая с 19:00 до 21:00 в студии окружной телерадиокомпании «Югра» состоится «прямая линия». Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей автономного округа.

Вопросы для губернатора собираются на портала «Открытый регион-Югра», сайте новостного холдинга «Ugra-news», в официальных группах в социальных сетях. Также задать вопрос Наталье Комаровой можно в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 8 800 100 1400, либо в режиме онлайн в официальных группах «Открытого региона».

В марте 2017 года Комарова дала журналистам большую пресс-конференцию. Событие было презентовано югорскими идеологами как новый для региона формат перестройки общественного мнения. До этого момента губернатор не встречался с журналистами с глазу на глаз с 2013 года, когда давала пресс-конференциею в рамках ежегодного форума «Информационный мир Югры».

Эльдар Булатов
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