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17 мая 2017
18:05  17 мая 2017 3

Депутат проехал по тротуару и подрался с активистами «Стопхама». ВИДЕО

Стопхам. Челябинск, стопхам
Стопхам регулярно ловит чиновников на нарушенияхФото: Сергей Леонов © URA.RU

Депутат по московскому району Котловка Антон Пыжов устроил потасовку с представителями общественного движения «Стопхам» после того, как проехал по тротуару и не отреагировал на требования остановиться.

Пыжов вышел из автомобиля только после того, как ему преградили путь, устроил драку с активистами движения: «Вы, [люди нетрадиционной ориентации] гнойные, за все ответите!» — кричал избитый депутат, слова которого приводит издание Life.ru.

Активисты при этом вели себя относительно спокойно, не используя нецензурных выражений, в то время как Пыжов продолжал оскорблять тех, кто сделал ему замечание. «Что ты на дороге делаешь-то, щенок? Что ты не работаешь?» — возмущался московский депутат.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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