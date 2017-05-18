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Главные новости Пермского края
14:44  18 мая 2017 1

Пермского правозащитника наказали за пост в соцсетях

Митинг против Хабад Любавич. Пермь
Роман Юшков остался на свободе, но сурово наказан судомФото: Стефан Савелли © URA.RU

Суд наказал пермского общественника и публициста Романа Юшкова за высказывания в интернете по поводу роста среднеазиатских диаспор. Как рассказал правозащитник «URA.RU», суровый приговор он считает нелепым и готовится его обжаловать.

В четверг, 18 мая, в Ленинском районном суде Перми был оглашен приговор в отношении общественного деятеля и журналиста Романа Юшкова. Последний признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также в унижении достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности с использованием сети Интернет.

Сторона обвинения требовала приговорить Юшкова к трем годам исправительных работ с запретом заниматься преподавательской и журналистской деятельностью. Суд же назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей и запрета преподавать в течение двух лет.

Поводом для преследования Юшкова стала публикация в социальных сетях под названием «Скажи чужаку свое НЕТ». В статье содержатся призывы ничего не покупать в магазинах, принадлежащих азербайджанцам, и рассуждения о неконтролируемом росте кавказских и среднеазиатских диаспор.

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Судебный процесс над общественником проходил в нестандартном формате. В конце апреля по решению судьи Ирины Житниковой были удалены все слушатели — разбирательства стали проводить в закрытом режиме после жалобы прокурора. Последний заявил, что в ходе заседаний ведется скрытая видеозапись, фрагменты которой публикуют в интернете. К процессу были привлечены представители диаспор, которые не предъявили каких-либо претензий к Юшкову и не сочли его публикацию оскорбительной.

«В приговоре сформулировано, что показания ряда свидетелей не рассматриваются в связи „с хорошим отношением к подсудимому“. Я дословно цитирую. И мы, конечно, настроены обжаловать решение суда. Этот приговор сам по себе демонстрирует, какое безумие в сегодняшней России», — отметил Роман Юшков в беседе с корреспондентом «URA.RU» и добавил, что не исключает обжалования и со стороны прокуратуры — надзорный орган, возможно, сочтет наказание чрезмерно мягким.

Помимо правозащитной деятельности, Роман Юшков известен также кампанией против строительства в Перми на муниципальной земле религиозных объектов — в частности, общественник вел кампании против возведения синагоги движения «Хабад Любавич» и мечети в центре города.

Стефан Савелли
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