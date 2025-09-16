В Пермском крае 16 сентября был разрезан арбуз-гигант, масса которого составляет 96 килограммов. Дачница-рекордсменка Каролина Овчинникова, вырастившая его, отмечает, что результат оказался несколько разочаровывающим.
«Плод оказался перезрелым, а семена начали прорастать. Подобная ситуация произошла впервые, поскольку обычно столь крупные экземпляры не дозревают», — написала дачница в соцсети «ВКонтакте».
При этом, по ее наблюдениям, в разрезе арбуз выглядит привлекательно — мякоть насыщенного цвета, темные семена, отсутствуют пустоты, а кожура относительно тонкая. Однако из-за перезрелости вкусовые качества арбуза оставляют желать лучшего. По мнению Овчинниковой, срок в 115 дней оказался чрезмерным для данного сорта, и в следующем сезоне она планирует ограничить период созревания до 90 дней.
Второй выращенный рекордсменкой арбуз, весом 67 килограммов, будет представлен на выставке в ботаническом саду Москвы. Однако внутреннее состояние этого плода останется неизвестным. Кроме того, на выставку отправятся гигантский огурец весом 5,95 килограмма и крупный лук, добавляет дачница.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!