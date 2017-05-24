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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
09:52  24 мая 2017 4

В Екатеринбурге людям отказывают в работе из-за внешности

Открытие музея, посвященного Сергею Алексееву. Екатеринбург, диплом, вуз, поиск работы, высшее образование, выпускница, специалист, высшее учебное заведение
Внешность играет роль при трудоустройствеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство жителей Екатеринбурга, принявших участие в тематическом опросе, сталкивались с вакансиями, в которых указаны требования к внешнему виду сотрудников, а том числе и к стилю одежды.

Также почти половина респондентов признались, что знают случаи, когда работодатель отказывал соискателю в работе из-за несоответствующей внешности. При этом 72% назвали подобные отказы несправедливыми, сообщает пресс-служба сайта «Зарплата.ру».

Чаще всего с требованиями к внешности сталкиваются потенциальные администраторы и секретари, сотрудники офисов и продавцы. Многие соискатели в связи с предъявлением подобных требований начинают сомневаться в адекватности работодателя. Каждый шестой респондент разделяет иронию работодателя, каждый восьмой испытывает возмущение, а каждый десятый — расстраивается из-за несоответствия внешности.

Как выяснилось, 22% безработных откажутся от подобной вакансии, 37% попробуют устроиться в компанию, а 40% ответили, что не станут тратить время на компанию, где внешность важнее опыта.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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