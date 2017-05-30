{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:02  30 мая 2017 0

Прокуратура накажет главу Серова за срыв работы журналиста

Серов, стела серов
Чиновник выгнал корреспондента из зала под надуманным предлогомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющий обязанности главы города Вячеслав Семаков прогнал с открытого совещания корреспондента местного издания «Глобус».

Инцидент произошел еще 12 мая, когда в администрации Серова в Свердловской области проводилось открытое совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с представителями ресурсоснабжающих организаций. В зале присутствовали сотрудники нескольких СМИ, среди них был и корреспондент «Глобуса» Алексей Пасынков.

Прежде чем начать совещание, Семаков публично велел журналисту газеты «Глобус» удалиться с открытого совещания из-за якобы отсутствия у корреспондента аккредитации органа местного самоуправления. Позже выяснилось, что слова Семакова не соответствовали действительности, так как корреспондент «Глобуса» был аккредитован при администрации города 5 декабря 2016 года. Таким образом, чиновник дал волю эмоциям: судя по всему, с изданием у него сложились напряженные отношения.

«Принимая во внимание нарушение принципа гласности и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, установленного Федеральным законом № 8-ФЗ, прокуратура внесла в адрес главы Серовского городского округа представление с требованием устранения нарушения закона и привлечения виновного должностного лица к ответственности», — сообщила «URA.RU» Марина Кантова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров