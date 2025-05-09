В Екатеринбурге прошла ежегодная масштабная акция «Вальс Победы». К танцующим присоединилась и свердловский замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова, ближайшая соратница нового главы региона Дениса Паслера. Ее в толпе заметил корреспондент URA.RU.
«„Вальс Победы“ — это символ единения стран, народов во имя мира. Это дань уважения великому советскому народу, народу-победителю, который победил нацизм в 1945 году. Я всех вас поздравляю, что мы сегодня будем танцевать в 11-й раз, и я уверена, что эта генетическая память, которой мы все так гордимся, и дальше позволит нашей стране быть великой. Дорогие екатеринбуржцы, чтим, кто ушел, гордимся настоящими! Победа будет за нами!» — сказала Савинова, открывая событие.
Участие в нем принимали студенты УрФУ, УрГЭУ, УрГЮА, УрГУПС, техникума «Рифей», УрГПУ, а также учащиеся других колледжей, университетов и гимназий. Юноши и девушки танцевали под композицию «Майский вальс».
«В этом году к нам присоединились города, села, страны дальнего и ближнего зарубежья. Это Волоколамск, Серпухов, Дмитров, Воскресенск, Королев, Тугулым, остров Маргарита (Венесуэла). К нам присоединились Беларусь, Вьетнам, Киргизия, Башкортостан, Казахстан. День Победы вновь объединяет города и страны, и, конечно, ничто не сможет наш праздник омрачить», — объявил ведущий.
С молодым партнером Савинова танцевала в первом ряду. А в конце рекомендовала парню заявиться на губернаторский бал. «Я просто не могла пропустить такое событие и не сказать слова признательности всем ребятам, которые участвуют», — поделилась Савинова с URA.RU, отметив, что, вообще, не танцует, исключение сделала только ради сегодняшнего мероприятия.
URA.RU в онлайн-режиме следит за тем, как Свердловская область празднует День Победы. Все новости по теме можно найти в сюжете агентства.
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