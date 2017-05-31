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Главные новости Пермского края
19:06  31 мая 2017 0

«Долго ходила и кричала». В Пермском крае девушка упала с крыши девятиэтажки

Дом по улице Чернореченская 101 Курган, камыши, дом на болоте
Следователи подозревают либо суицид, либо несчастный случайФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тело молодой девушки было найдено в Чайковском рядом с девятиэтажным домом. Она упала с крыши высотки. Сейчас следователи выясняют, случайность это или девушка сделала это намеренно.

Трагедия произошла в среду, 31 мая, на улице Ленина, рассказали «URA.RU» в Чайковском следственном отделении СУ СКР по Пермскому краю. Как сообщили следователи, очевидцы говорят, что девушка находилась на крыше одна, то есть версия убийства не рассматривается. «Сейчас предстоит выяснить, случайность это или нет», — говорят в СУ СК.

Также, по словам очевидцев, девушка долго ходила по крыше и кричала. Она встала на ограждение, не удержалась и сорвалась вниз. При этом она старалась зацепиться руками за выступы, сообщает 59.ru.

Анна Белкина
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