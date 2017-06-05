11:34 05 июня 2017 0

Стихия повредила около 150 воздушных линий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские энергетики продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на Свердловскую область 4 июня. Больше всего от стихии пострадал Нижний Тагил: в городе повреждены сотни линий электропередачи, на которые падали деревья и сорванные кровли домов. За считанные минуты они слетели с 27 многоквартирников.

Частично энергоснабжение уже восстановлено, рассказали в пресс-службе «Облкоммунэнерго». По предварительным подсчетам, ураган повредил около 150 воздушных линий, включая 30 линий 6-10 кВ и более сотни линий низкого напряжения — 0,4 кВ.

«Основной удар стихии пришелся по Дзержинскому району города — это 120 тысяч потребителей. Он был полностью обесточен до 6:30 утра воскресенья. Сейчас все объекты жизнеобеспечения запитаны по резервным схемам: скважины, водоочистные сооружения, транспортная сеть. Без напряжения остаются несколько многоквартирных домов и частный сектор — порядка 15 тысяч человек», — рассказал директор филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрей Яськин.

По его словам, сейчас специалисты решают, каким образом с наименьшими потерями снять железные пласты с проводов, которые находятся под ними. «Кровли сложило гармошкой. С вечера на месте работают 16 аварийно-восстановительных бригад, выведен весь персонал. Задействовано более 10 единиц техники: 6 вышек, 3 ямобура, 2 автокрана и техника сопровождения — лесовозы, экскаваторы. Материалы для восстановления есть, людей хватает. План действий тоже ясен — сначала мы должны восстановить линии высокого напряжения, а потом будем искать порывы в сетях 0,4 киловольт и ремонтировать их», — пояснил Яськин.

По последним данным, сейчас без света в Нижнем Тагиле и Староуткинске остаются порядка 1,5 тысяч человек. На данный момент уже восстановлена 21 воздушная линия из пострадавших 30 напряжением 6-10 кВ.

«Мы усилили бригадный состав, сейчас на линиях работают 19 бригад. Параллельно ремонтируем распределительные сети низкого напряжения 0,4 кВ. Сейчас электричества нет в основном в пригородах города. Линии завалены деревьями, коммунальщики работают в круглосуточном режиме, им помогают жители. Оборваны километры провода. К вечеру мы планируем запитать 99 процентов потребителей», — сообщил главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков.

Всего на территориях «Облкоммунэнерго» зафиксировано более 300 технологических нарушений в электросетях. Крупные аварии также произошли в Кушве и Первоуральске. Кроме этого, в зону шторма попали Арамиль, Камышлов, Артемовский, Полевской, Ирбит, Богданович, Верхняя Пышма, Туринск, Алапаевск и Нижняя Салда.

Как писало «URA.RU» ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 5 июня, посетит Нижний Тагил и осмотрит пострадавшие от урагана объекты. Всего стихия оставила без электричества 100 тысяч человек, в ликвидации последствий урагана задействованы сотни энергетиков и десятки единиц техники.