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04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
22:19  04 июня 2017 0

Подробности спасательной операции на Урале: последние данные энергетиков и где был и будет губернатор Куйвашев

клипарт. Челябинск., лэп, опора, электричеств, энергетика
Страшная буря лишила света порядка 100 тысяч пользователейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завтра, 5 июня, посетит Нижний Тагил и осмотрит пострадавшие от урагана в субботу объекты. Сейчас специалисты «МРСК Урала» завершают восстановление электроснабжения семи тысячам жителей городского округа Нижний Тагил и населенных пунктов в Белоярском городском округе. Энергетики обещают полностью вернуть электричество в регионе к концу сегодняшнего дня.

Основные силы ремонтников брошены на Нижний Тагил и прилегающие территории. Самые характерные повреждения на линиях электропередачи — излом опор, траверс, обрывы проводов. Ремонтные работы в поселке Лая и ближайших населенных пунктах будут проходить до поздней ночи.

В ликвидации последствий вчерашнего урагана задействованы 400 энергетиков и 147 единиц спецтехники. В целом ураган оставил без электричества 100 тысяч человек.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что штормовое предупреждение на Южном и Среднем Урале продлено.

Евгений Куйвашев в субботу принимал участие в работе Петербургского экономического форума. Также в графике губернатора на воскресенье был ряд рабочих встреч в Москве, перенести которые было невозможно. Куйвашев создал оперативный штаб и дистанционно принимал отчеты профильного министра Николая Смирнова. Вчера же губернатор распорядился выделить 100 млн рублей на оплату восстановительных работ, что должно позволить избежать проволочек в работе энергетиков. В понедельник он оценит проведенные работы.

Семен Гринберг
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