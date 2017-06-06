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06 июня 2017
Главные новости Москвы
13:52  06 июня 2017 0

В Госдуме предложили бороться с ожирением на законодательном уровне

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, толстые люди, полные люди, лишний вес, жирные люди
Потребление неестественных жиров — это «путь вникуда»Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России следует пересмотреть законодательство в сфере здорового питания, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Потребление неестественных жиров, разного рода масла и синтетической молочной продукции, которое сейчас распространено в России — это «путь вникуда», цитирует Говорина RT.

«Мы должны сегодня работать над созданием такой нормативно-правовой базы в части здорового питания, чтобы население не потребляло те продукты, в которых содержатся вредоносные вещества. Здесь надо наводить порядок. В том числе регламентировать содержание сахара в продукции. Сегодня поставщики, особенно, оптовые, нарушают маркировку, не указывают наличие разного рода вредоносных веществ, скрывают их или печатают информацию о них мелким шрифтом», — подчеркнул зампред комитета Госдумы.

Говорин считает, что новые законы помогут снизить расходы бюджета на здравоохранение.

Как писало «URA.RU» ранее, 6 июня специалисты Роспотребнадзора отметили, что за последние пять лет жителям России вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Проблема связана с неправильным и несбалансированным питанием, считают в ведомстве.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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