13:46 06 июня 2017 0

Весивший 185 килограммов мужчина полностью изменил свой образ жизни (архивное фото) Фото: depositphotos.com © URA.RU

Югорчанин Михаил Самолов смог похудеть на 110 кг. 34-летний житель Ханты-Мансийска, весивший 185 килограммов, полностью изменил свой образ жизни. Сейчас весы под мужчиной показывают всего 75 килограммов. Михаил рассказал свою историю «URA.RU» и поделился секретами похудения.

— Михаил, здравствуйте, как вам удалось похудеть более чем на 100 килограммов?

— У меня с детства были проблемы с лишним весом, комплекция у меня такая. Несмотря на то, что я с детства занимался спортом и был достаточно выносливым, я не мог остановиться и всегда много ел, что называется «жрал с ведра». В 31 год я весил 185 килограммов. Мне было тяжело передвигаться, была постоянная сонливость, я даже на работе засыпал. Не хватало сил на нормальную жизнь.

— С чего начался ваш путь к столь решительному похудению?

— Все началось с того, что в Ханты-Мансийск приехали врачи-специалисты, а я уже просто не мог оставаться в такой форме. При росте 182 сантиметра я весил 185. Замкнул круг, так сказать, в форму шара. Мне предложили сделать шунтирование, другими словами, удалить часть желудка. На моменте подготовки к операции я ходил сдавать всевозможные анализы, нас было несколько подопытных кроликов, и мне стали отказывать. Врачи боялись, что мой вес слишком большой и я могу не справиться даже с наркозом. Ну, а мне терять было уже нечего, жить так дальше я просто не мог. В результате все-таки было решено сделать мне операцию.

— Что было после операции?

— Врач мне сразу сказал, если не перестану есть ведрами, операция мне не поможет. В желудке-то мне кусок отрезали, а вот в голове нет. Была психологическая зависимость. Было очень тяжело, особенно первые месяцев семь, приучить себя не бегать каждые 10 минут к холодильнику.

1/5 185 кг Михаил Самолов

— Как изменилась ваша жизнь после похудения?

— Раньше как было: с работы приходишь, и спать хочется. Дочке же не объяснишь, что папа толстый и ему тяжело. Было очень трудно, постоянная сонливость, я засыпал даже на работе. Сейчас жизнь изменилась кардинально. Теперь я вешу 75 кг, если раньше я еле передвигался, то сейчас я «летаю». У меня даже размер обуви изменялся с 45 до 43. На работу и с работы я хожу только пешком. Пропали постоянная сонливость и недосып, я больше времени могу проводить со своей семьей. Мы с женой постоянно ездим на велосипедах, гуляем с детьми, я могу делать то, чего раньше делать не мог. Я абсолютно другой человек.

— Михаил, как настоящий чемпион по похудению, дайте несколько советов, с чего нужно начать?

— Главная проблема в голове, нужно просто перебороть себя и перестать есть, соблюдать диету, больше ходить пешком. Например, я сейчас совершенно не ем мучное, предпочитаю легкую пищу и ем исключительно из маленьких тарелок.