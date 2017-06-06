{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
01 июня 2017
13:46  06 июня 2017 0

Югорчанин похудел на 110 килограммов. «Я ел ведрами и не мог так жить». ФОТО

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, бургер, толстые люди, полные люди, лишний вес, толстяк, жирные люди, толстый живот
Весивший 185 килограммов мужчина полностью изменил свой образ жизни (архивное фото)Фото: depositphotos.com © URA.RU

Югорчанин Михаил Самолов смог похудеть на 110 кг. 34-летний житель Ханты-Мансийска, весивший 185 килограммов, полностью изменил свой образ жизни. Сейчас весы под мужчиной показывают всего 75 килограммов. Михаил рассказал свою историю «URA.RU» и поделился секретами похудения.

— Михаил, здравствуйте, как вам удалось похудеть более чем на 100 килограммов?

— У меня с детства были проблемы с лишним весом, комплекция у меня такая. Несмотря на то, что я с детства занимался спортом и был достаточно выносливым, я не мог остановиться и всегда много ел, что называется «жрал с ведра». В 31 год я весил 185 килограммов. Мне было тяжело передвигаться, была постоянная сонливость, я даже на работе засыпал. Не хватало сил на нормальную жизнь.

— С чего начался ваш путь к столь решительному похудению?

— Все началось с того, что в Ханты-Мансийск приехали врачи-специалисты, а я уже просто не мог оставаться в такой форме. При росте 182 сантиметра я весил 185. Замкнул круг, так сказать, в форму шара. Мне предложили сделать шунтирование, другими словами, удалить часть желудка. На моменте подготовки к операции я ходил сдавать всевозможные анализы, нас было несколько подопытных кроликов, и мне стали отказывать. Врачи боялись, что мой вес слишком большой и я могу не справиться даже с наркозом. Ну, а мне терять было уже нечего, жить так дальше я просто не мог. В результате все-таки было решено сделать мне операцию.

— Что было после операции?

— Врач мне сразу сказал, если не перестану есть ведрами, операция мне не поможет. В желудке-то мне кусок отрезали, а вот в голове нет. Была психологическая зависимость. Было очень тяжело, особенно первые месяцев семь, приучить себя не бегать каждые 10 минут к холодильнику.

1/5
185 кг Михаил Самолов

— Как изменилась ваша жизнь после похудения?

— Раньше как было: с работы приходишь, и спать хочется. Дочке же не объяснишь, что папа толстый и ему тяжело. Было очень трудно, постоянная сонливость, я засыпал даже на работе. Сейчас жизнь изменилась кардинально. Теперь я вешу 75 кг, если раньше я еле передвигался, то сейчас я «летаю». У меня даже размер обуви изменялся с 45 до 43. На работу и с работы я хожу только пешком. Пропали постоянная сонливость и недосып, я больше времени могу проводить со своей семьей. Мы с женой постоянно ездим на велосипедах, гуляем с детьми, я могу делать то, чего раньше делать не мог. Я абсолютно другой человек.

— Михаил, как настоящий чемпион по похудению, дайте несколько советов, с чего нужно начать?

— Главная проблема в голове, нужно просто перебороть себя и перестать есть, соблюдать диету, больше ходить пешком. Например, я сейчас совершенно не ем мучное, предпочитаю легкую пищу и ем исключительно из маленьких тарелок.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров