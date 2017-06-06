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06 июня 2017
05 июня 2017
06:58  06 июня 2017 0

Россияне стали вдвое чаще страдать от ожирения

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, вредная еда, толстые люди, полные люди, жирные люди, толстый живот
Россияне стали есть больше хлеба и сахара, и меньше - молочных продуктов и овощейФото: depositphotos.com © URA.RU

За последние пять лет жителям России вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Проблема связана с неправильным и несбалансированным питанием, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщает газета «Известия», по итогам 2015 года показатель заболеваемости ожирением в России составил 284,8 случает на 100 тысяч человек населения. Это в 2,3 раза выше, чем в 2011 году.

«Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», данные которого цитирует издание.

По информации Роспотребнадзора, проблема в подавляющем большинстве случаев связана с недостаточным потреблением в пищу жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов. Проще говоря — россияне стали есть больше мучных продуктов и сахара, и меньше — овощей и молочных продуктов.

В то же время в Минздраве рост показателей по заболеваемости ожирением объяснили улучшением качества диагностики. Абсолютного числа страдающих ожирением или имеющих избыточный вес россиян ведомства не приводят.

Евгений Александров
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