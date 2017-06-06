06:58 06 июня 2017 0

Россияне стали есть больше хлеба и сахара, и меньше - молочных продуктов и овощей Фото: depositphotos.com © URA.RU

За последние пять лет жителям России вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Проблема связана с неправильным и несбалансированным питанием, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщает газета «Известия», по итогам 2015 года показатель заболеваемости ожирением в России составил 284,8 случает на 100 тысяч человек населения. Это в 2,3 раза выше, чем в 2011 году.

«Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», данные которого цитирует издание.

По информации Роспотребнадзора, проблема в подавляющем большинстве случаев связана с недостаточным потреблением в пищу жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов. Проще говоря — россияне стали есть больше мучных продуктов и сахара, и меньше — овощей и молочных продуктов.

В то же время в Минздраве рост показателей по заболеваемости ожирением объяснили улучшением качества диагностики. Абсолютного числа страдающих ожирением или имеющих избыточный вес россиян ведомства не приводят.