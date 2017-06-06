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06 июня 2017
21:49  06 июня 2017 0

Мать Рамзана Кадырова лишилась дворца в родовом селе. Вместо него образовалась «виртуальная чеченская коммуналка»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
У матри Рамзана Кадырова исчез особняк в родовом селеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Шикарный дворец в селе Центорое матери главы Чечни Рамзана Кадыров бесследно исчез с кадастровой карты. Как выяснил портал Sobesednik.ru, вместо него в Росреестре указан с десяток строений, принадлежащих совершенно разным людям.

Дворец площадью более 5 тысяч квадратных метров был оформлен на Аймани Кадырову на основании «Свидетельства о праве на наследство по закону» в августе 2011 года. Однако недавно, как выяснил телеканал «Дождь», это поместье было исключено из кадастра. На месте дворца в Росреестре зарегистрировали более десятка жилых зданий и нежилых строений, принадлежащих нескольким жителям Центроя. «На спутниковой карте этих зданий нет вообще. Какая-то виртуальная чеченская коммуналка получается», — отмечается в статье Sobesednik.ru.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал декларацию, согласно которой в его собственности есть жилой дом площадью 2,34 тысячи кв. метров и участок площадью 3,6 тысяч кв. м. Вместе с супругой Медни в пользовании главы Чечни находится жилой дом площадью 300 кв. метров.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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