NY Post: решение о приостановке помощи Украине коснется оружия в Европе

Президент США Дональд Трамп отдал приказ министру обороны Питу Хегсету прекратить отправку всего американского вооружения, включая технику, находящуюся в Европе. Это касается как военной техники, уже находящейся в пути на самолетах и кораблях, так и ожидающей в транзитных зонах в Польше. Об этом сообщает газета New York Post.
«Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету остановить отправку всего американского вооружения, включая то, которое находится в Европе», — сообщает издание NYP. Отмечается, что речь идет о военной технике, которая находится в пути на самолетах и кораблях, а также ожидает в транзитных зонах в Польше.
Ранее URA.RU сообщало, что после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп поручил своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. По данным The Wall Street Journal, рассматриваются варианты как полного, так и временного прекращения поставок.
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