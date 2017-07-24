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24 июля 2017
23 июля 2017
09:00  24 июля 2017 0

Демотиваторы от Кириенко, геноцид нации и страна коров. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Балтийский Артек смена Российского движения школьников
Мастер-класс Екатерины Андреевой на молодежном форуме "Балтийский Артек" собрал аншлагФото: Алексей Балашов © URA.RU

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Сегодня 24 июля. И вот главное к этому часу:

Первый замруководителя администрации Кремля Сергей Кириенко побывал на «Территории смыслов». Он рассказал молодежи о мотивации, продвижении новых ценностей через гифки и о том, каково ему было принимать решение о дефолте.

На другом молодежном форуме выступила легендарная ведущая Первого канала. Екатерина Андреева рассказала о лжи, информационной войне и о самых страшных новостях за свою карьеру.

К слову о новостях. Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко оказался еще богаче. У «крупного решальщика» нашли новые счета в Швейцарии.

Но вернемся к более приземленным цифрам. Мы съездили в Абхазию и узнали, можно ли там отдохнуть, сколько это будет стоить и какие подводные камни ждут российских туристов. Вкратце — вездесущие коровы и местные на «Хаммерах» — это меньшая из бед.

И еще о неприятных сюрпризах. Эксперты рассказали, когда в России подорожает бензин.

Но есть и хорошие новости. Николас Кейдж побывал в Казахстане, сделал фото в национальном костюме и случайно стал новым мемом. Мы собрали лучшие фотожабы с «Иваном Грозным».

Кирилл Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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