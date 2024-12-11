Выполнение целей РФ в Сирии и насмешка над Байденом: о чем Песков рассказал журналистам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия успешно выполнила свою миссию по стабилизации ситуации в Сирии после гражданской войны, потратив на это много ресурсов. Он также высмеял попытки президента США Джо Байдена ухудшить российско-американские отношения, включая введение санкций на экспорт российской нефти. Что еще Песков сказал журналистам 11 декабря — в материале URA.RU.
О целях России в Сирии
Песков заявил, что Россия помогла Сирии в свое время в борьбе с терроризмом и стабилизации региона. Он отметил, что страна выполнила свою миссию, потратив много усилий. И то, что происходит сейчас в регионе, это не что иное, как результат политики тогдашнего президента Сирии Башара Асада.
О попытках Байдена поссориться с Россией
Песков также высмеял слова Байдена о возможном введении санкций против экспорта российской нефти. Он заявил, что администрация действующего президента США делает все возможное, чтобы в последний месяц своей работы поссориться с Россией и оставить напряженность в отношениях с ней в качестве своего наследия. Однако, как именно это произойдет, станет понятно позже, заключил пресс-секретарь.
О приоритетных задачах в рамках СВО
Касательно задач СВО, официальный представитель Кремля отметил, что Россия, прежде всего, защищает свои национальные интересы, а также гарантирует безопасность и защиту прав своих граждан. Он подчеркнул, что СВО остается главным приоритетом для России.
О российских военных в Сирии
Пресс-секретарь президента заявил, что Россия поддерживает связь с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии, так как там находятся российские базы и военные. Однако точное их число остается неизвестным. По предварительным данным, в стране могут находиться несколько тысяч российских военных.
Об ударах ВВС Израиля по Сирии
Песков подчеркнул, что действия Израиля в Сирии не способствуют стабилизации ситуации. Он подчеркнул, что удары военно-воздушных сил (ВВС) Израиля и действия в районе Голанских высот лишь усугубляют ситуацию. Официальный представитель Кремля выразил надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в регионе.
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