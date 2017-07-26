Дизайнеры разработали онлайн-версию герба России. ФОТО

На сайтах госорганов герб России заменят на модернизированную версию. Об этом сообщил «Известиям» заместитель директора департамента развития электронного правительства Александр Павлович. Обновленное изображение уже украшает официальные сайты президента России и совета Федерации.
Инициатива обусловлена тем, что традиционное изображение герба разрабатывалось для печати на больших форматах, а при размещении на малом экране компьютера символ становится неразборчивым. Александр Павлович пояснил, как в Сети удалось преодолеть это неудобство.
«Применив же к его начертанию специфичные для современного „веба“ приемы, можно нивелировать эти минусы. Символ страны получает дополнительный органичный образ для применения в электронной среде», — отметил Павлович.
Версию для онлайна разработали дизайнеры Артем Геллер, Сергей Шапиро и Михаил Жашков. «Образ строго соответствует описанию герба в нормативных актах, — рассказал Геллер. — Изображение создавалось для сайта президента. Однако мы выложили его в свободный доступ. Все могут им пользоваться».