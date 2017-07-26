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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
07:45  26 июля 2017 1

Дизайнеры разработали онлайн-версию герба России. ФОТО

Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, герб россии
Герб в традиционном виде становился неразборчивым на сайтахФото: Николай Бастриков © URA.RU

На сайтах госорганов герб России заменят на модернизированную версию. Об этом сообщил «Известиям» заместитель директора департамента развития электронного правительства Александр Павлович. Обновленное изображение уже украшает официальные сайты президента России и совета Федерации.

Инициатива обусловлена тем, что традиционное изображение герба разрабатывалось для печати на больших форматах, а при размещении на малом экране компьютера символ становится неразборчивым. Александр Павлович пояснил, как в Сети удалось преодолеть это неудобство.

Фото: «Известия»

«Применив же к его начертанию специфичные для современного „веба“ приемы, можно нивелировать эти минусы. Символ страны получает дополнительный органичный образ для применения в электронной среде», — отметил Павлович.

Версию для онлайна разработали дизайнеры Артем Геллер, Сергей Шапиро и Михаил Жашков. «Образ строго соответствует описанию герба в нормативных актах, — рассказал Геллер. — Изображение создавалось для сайта президента. Однако мы выложили его в свободный доступ. Все могут им пользоваться».

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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