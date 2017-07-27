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10:45  27 июля 2017 0

Спасатели призвали жителей ХМАО прятаться в домах — на регион надвигается стихия

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
В Сургуте ждут сильную грозу с ураганным ветромФото: Pixabay

В четверг, 27 июля в Сургуте прогнозируется гроза с сильным ветром. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным городского управления ГО и ЧС, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Спасатели просят не выходить на улицу без надобности, а когда начнется буря — укрываться в прочных зданиях, обходить деревья, рекламные конструкции. В ГО и ЧС также просят плотно закрыть окна, ставни и двери, автомобили парковать в гараже, или вдали от деревьев.

Ранее в Сургуте уже были сильные грозы. После одной из них жители говорили, что «на город обрушился Зевс». А после ливня в начале июля в городе были затоплены несколько улиц, на дорогах застряли десятки машин, не работали светофоры. Также напомним, в регионе участились сухие грозы, из-за чего на северо-западе начались сильные лесные пожары, а в регионе введен режим ЧС.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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