В четверг, 27 июля в Сургуте прогнозируется гроза с сильным ветром. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным городского управления ГО и ЧС, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Спасатели просят не выходить на улицу без надобности, а когда начнется буря — укрываться в прочных зданиях, обходить деревья, рекламные конструкции. В ГО и ЧС также просят плотно закрыть окна, ставни и двери, автомобили парковать в гараже, или вдали от деревьев.
Ранее в Сургуте уже были сильные грозы. После одной из них жители говорили, что «на город обрушился Зевс». А после ливня в начале июля в городе были затоплены несколько улиц, на дорогах застряли десятки машин, не работали светофоры. Также напомним, в регионе участились сухие грозы, из-за чего на северо-западе начались сильные лесные пожары, а в регионе введен режим ЧС.