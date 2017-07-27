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27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
19:53  27 июля 2017 0

Пермские застройщики подали в суд на Минстрой, который блокировал продажу квартир

Стройка ЧелСИ в Чурилово Челябинск, стройка, жк яблочный
Из-за реорганизации министерства строительства и архитектуры Пермского края многие застройщики не могут получить согласование своих проектных декларацийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за реорганизации министерства строительства и архитектуры Пермского края многие застройщики не могут получить согласование своих проектных деклараций и поэтому не могут продавать квартиры. Некоторые компании уже обратились в суд с жалобой на затягивание процесса.

«Минстрой отказал в согласовании деклараций всем строительным организациям за исключением Корпорации развития Пермского края, единственным акционером которой и является министерство. В качестве причины отказа названо то, что формально данные полномочия в настоящее время переданы в подведомственное министерству учреждение», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь строительной компании ПЗСП Таисия Хаврова.

Эту информацию подтвердили и в компании «Стройпанелькомплект». Глава пресс-службы СПК Лариса Кремлева пояснила, что сейчас функции выдачи заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям переданы из министерства строительства Пермского края во вновь организованную структуру ИГСН (Инспекция государственного строительного надзора). «Взаимоотношения застройщика и регулирующего органа ограничены юридической плоскостью. ОАО „СтройПанельКомплект“ действует в рамках законодательства, заявление о нарушении сроков подано в Арбитражный суд Пермского края. В настоящее время оно находится на рассмотрении. В сложившейся ситуации застройщики вынуждены пользоваться правом отстаивать свои права в судебном порядке», — говорит собеседница.

Сейчас СПК не может получить проектную декларацию по одному объекту — по какому именно, в компании не уточняют. Он находится в долевом строительстве. Из-за того, что декларация не согласована, застройщик не может совершать сделки по продаже квартир.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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