В ямальском поселке Сабетта строители обнаружили, что земля уходит из-под ног. Ученые назвали это газовым пузырем.
Необычное явление земли засняли рабочие в поселке Сабетта на Ямале. Строители обнаружили вздутие почвы. Видеозапись с находкой рабочие выложили в социальных сетях.
Шевеление земли «URA.RU» прокомментировали в Российском центре освоения Арктики. Там считают, что под ногами строителей находится газовый пузырь. Аналогичный пузырь ученые уже находили в прошлом году на острове Беломй. Образование свидетельствуют об интенсивном выделении газа близко к поверхности земли.
«Это может означать, что из-за потепления вечная мерзлота начала таять, высвобождается метан, который относят к так называемым парниковым газам. Если проткнуть такой „пузырь“, из него с шумом выходит газ», — объяснял суть природного явления во время прошлогодней находки сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов.
Директор Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников рассказал «URA.RU», что подобные явления — не редкость, но на них часто не обращают внимания. «Недавно наша экспедиция вернулась с острова Белого, где они снова обнаруживали много таких пузырей. Ученые объясняют это тем, что верхний слой из-за жары оттаивает и высвободившиеся газы скапливаются под верхним слоем почвы, как под пленкой», — рассказал Андрей Барышников.
По всей видимости газовый пузырь в Сабетте образовался из-за жары. Последние два недели на Ямале установилась сухая и солнечная погода.