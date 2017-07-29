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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
09:03  29 июля 2017 0

США винит Россию и Китай в запусках ракет КНДР

США обвиняет Россию в запуске баллистических ракет КНДРФото: mil.ru

В Госдепартаменте США считают, что Россия и Китай несут «особую ответственность» за растущую напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Накануне КНДР произвела очередной успешный запуск баллистической ракеты.

В сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента, указано, что действия Пхеньяна являются «вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН». В Госдепартаменте считают, что в качестве основных экономических факторов, связанных с программой развития ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореи, «Китай и Россия несут особую ответственность за эту растущую угрозу региональной и глобальной стабильности», приводит сообщение Госдепа РБК.

В заявлении Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также призвал к сохранению и усилению санкций против КНДР, уточняет RT.

Запуск северо-корейской баллистической ракеты отслеживался российской Системой предупреждения о ракетном нападении, сообщили в Минобороны РФ. Ракета, по данным ведомства, поднималась на высоту в 681 км. Пролетев более 730 км, она упала в центральной части Японского моря. В Минобороны добавили, что данные полета соответствуют баллистической ракете средней дальности, пишет портал «Русская планета».

Нина Калинина
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