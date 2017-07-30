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30 июля 2017
29 июля 2017
09:48  30 июля 2017 0

Китай впервые показал свою новейшую межконтинентальную ракету. ФОТО, ВИДЕО

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин уверен, что армия Китая способна победить всех вторгшихся врагов и обеспечить безопасность страныФото: Официальный сайт президента РФ

В Китае утром в воскресенье, 30 июля, начался военный парад по случаю 90-летия со дня основания Народно-освободительной армии Китая (КОАК). В нем принимают участие 12 тысяч военнослужащих и около 700 единиц техники, в том числе самолеты.

Парад проходит в автономном районе Внутренняя Монголия на полигоне Чжужихэ. Торжественный объезд войск совершил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает «Газета.Ru». Командующий парадом Хань Вэйго доложил лидеру КНР о готовности войск.

На параде военные впервые представили публике межконтинентальную баллистическую ракету DF-31AG, дальность которой превышает 10 тысяч километров, уточняет Life.ru.

Си Цзиньпин во время парада заявил, что в настоящее время страна нуждается в сильной армии больше, чем когда-либо раньше, отмечает RT. Глава Китая также добавил, что НОАК способна победить всех вторгшихся врагов, защитить интересы национального суверенитета, обеспечить безопасность и развитие страны.

При этом он призвал и дальше заниматься улучшением боевой готовности войск и модернизацией вооруженных сил.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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