Китай впервые показал свою новейшую межконтинентальную ракету. ФОТО, ВИДЕО

В Китае утром в воскресенье, 30 июля, начался военный парад по случаю 90-летия со дня основания Народно-освободительной армии Китая (КОАК). В нем принимают участие 12 тысяч военнослужащих и около 700 единиц техники, в том числе самолеты.
Парад проходит в автономном районе Внутренняя Монголия на полигоне Чжужихэ. Торжественный объезд войск совершил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает «Газета.Ru». Командующий парадом Хань Вэйго доложил лидеру КНР о готовности войск.
На параде военные впервые представили публике межконтинентальную баллистическую ракету DF-31AG, дальность которой превышает 10 тысяч километров, уточняет Life.ru.
Си Цзиньпин во время парада заявил, что в настоящее время страна нуждается в сильной армии больше, чем когда-либо раньше, отмечает RT. Глава Китая также добавил, что НОАК способна победить всех вторгшихся врагов, защитить интересы национального суверенитета, обеспечить безопасность и развитие страны.
При этом он призвал и дальше заниматься улучшением боевой готовности войск и модернизацией вооруженных сил.