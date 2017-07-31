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Главные новости Свердловской области
20:20  31 июля 2017 0

Екатеринбургский ресторатор, к которому приходила «Ревизорро», закрыл еще одно заведение

Крафтовое пиво в пивном баре JAWS SPOT. Екатеринбург, разливное пиво, пивной бар, пивные краны
Посетители могли выпить здесь крафтовое пиво и закусить хот-догами, бургерами и ракамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургский ресторатор Андрей Семенов объявил о закрытии своего пивного бара The Butcher, около года проработавшего на Малышева, 29. В неудаче владелец пироговых «Подсолнухи» обвинил лично себя.

The Butcher позиционировался Андреем Семеновым как мужской, брутальный гастробар, где посетители могли выпить крафтовое пиво и закусить его хот-догами, бургерами и раками. Кстати, для готовки здесь использовали диких раков, а не выращенных в искусственных условиях.

Модель оказалась неуспешной для бизнесмена. «Я закрываю The Butcher. Август будет последним месяцем его существования. Причины, как всегда, банальны — земное притяжение и восход Солнца по утрам. Иными словами — мои личные ошибки», — написал на своей странице в Facebook Семенов.

Он добавил, что будет продавать часть оборудования, и искренне поблагодарил за работу своих сотрудников. Также Семенов заметил, что на закрытии The Butcher проведет масштабную вечеринку с большим количеством пива.

В феврале 2016 году Андрей Семенов закрыл свой первый ресторан-пироговую «Подсолнухи» на 8 Марта, 13. Предприниматель написал в своем блоге, что свою роль в закрытии сыграла программа «Ревизорро» с ведущей Еленой Летучей, которая выбрала заведение для съемок нового выпуска. По словам бизнесмена, в течение двух недель после выхода передачи продажи в ресторане упали на 30 процентов.

У Семенова остались точки сети «Подсолнухи» на Мамина Сибиряка и на Малышева.

Сергей Дианов
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