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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Свердловской области
19:45  03 августа 2017 0

Куйвашев потребовал от чиновников работать вдвое быстрее. А они готовы даже утроиться

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, орлов алексей, заседание правительства со
Алексей Орлов (второй слева) не исключает, что работа правительства станет втрое стремительнейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Свердловское правительство должно двое сократить сроки согласования нормативных актов. Такое требование врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил на заседании правительства в четверг, 3 августа. Произошло это, когда свой доклад зачитывала и. о. министра экономики Татьяна Гладкова. Отвечая на вопрос главы региона о том, почему постановления готовятся слишком долго, чиновница сослалась на регламент и последовательное согласование.

«Не должно быть так, чтобы одно ведомство 10 дней согласовывало, потом второе — 10 дней, юристы потом еще протянут столько же. Все ведомства, участвующие в согласовании постановления, должны параллельно работать. Внесите изменения, чтобы сроки сократить как минимум вдвое — до 25 дней максимум», — резко отреагировал на описанный и. о. министра порядок Евгений Куйвашев.

Сразу после совещания чиновники признались, что «раньше правительство укладывалось в 30 дней даже при последовательном согласовании, а позже юристы добавили свой регламент, минфин с минэком — свой, а чтобы быстрее все работало — вице-губернаторам или министрам лично приходится звонить и процессы ускорять».

Позже первый вице-губернатор Алексей Орлов объяснил, что к озвученной главой региона модели правительство уже двигается. «Поручения губернатора согласовываются веерно — всеми ведомствами параллельно и это эффективная система. Сейчас есть поручение всю „нормативку“ проводить вот так, на все не более 25 дней. Мы обязательно проработаем вопрос и реализуем — нам ведь важно, чтобы не пострадало качество принимаемых нормативных актов», — рассказал чиновник.

— Означает ли это, что свердловское правительство начнет работать вдвое быстрее? — поинтересовался я у Орлова.

— А может, и втрое, — улыбнувшись, ответил Алексей Валерьевич.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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