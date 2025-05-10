10 мая 2025

Свердловчанин снял на видео пролетающую МКС

© Служба новостей «URA.RU»
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МКС можно будет увидеть над Свердловской областью в мае
МКС можно будет увидеть над Свердловской областью в мае Фото:

В небе над Березовским (Свердловская область) заметили пролетающую Международную космическую станцию (МКС). Видео с орбитальным комплексом поделился очевидец в соцсетях.

«А пока можете посмотреть, как МКС пролетал над Березовским, читатель наш делится», — поделились видео в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». Космическая станция выглядит как яркая звезда.

Ранее URA.RU рассказывали, что Международную космическую станцию можно наблюдать над Уралом в течение мая. Жители региона, включая Екатеринбург и окрестности, могут увидеть его в ночном небе.

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В небе над Березовским (Свердловская область) заметили пролетающую Международную космическую станцию (МКС). Видео с орбитальным комплексом поделился очевидец в соцсетях. «А пока можете посмотреть, как МКС пролетал над Березовским, читатель наш делится», — поделились видео в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». Космическая станция выглядит как яркая звезда. Ранее URA.RU рассказывали, что Международную космическую станцию можно наблюдать над Уралом в течение мая. Жители региона, включая Екатеринбург и окрестности, могут увидеть его в ночном небе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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