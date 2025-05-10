Свердловчанин снял на видео пролетающую МКС

В небе над Березовским (Свердловская область) заметили пролетающую Международную космическую станцию (МКС). Видео с орбитальным комплексом поделился очевидец в соцсетях.
«А пока можете посмотреть, как МКС пролетал над Березовским, читатель наш делится», — поделились видео в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». Космическая станция выглядит как яркая звезда.
Ранее URA.RU рассказывали, что Международную космическую станцию можно наблюдать над Уралом в течение мая. Жители региона, включая Екатеринбург и окрестности, могут увидеть его в ночном небе.
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