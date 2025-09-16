Россияне в возрасте за 45 лет стали чаще искать работу

Количество резюме россиян старше 45 лет на платформе «Авито Работа» летом 2025 года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК.
«Число резюме от соискателей старше 65 лет увеличилось на 48%, они рассчитывали на 50 тыс. рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что в возрастной группе 45–64 года кандидаты указывали зарплатные ожидания на уровне 70 тыс. рублей в месяц.
Наиболее востребованными профессиями среди кандидатов от 45 до 65 лет этим летом стали фасовщик, оператор call-центра, мерчандайзер, кассир и помощник руководителя. Эксперты связывают увеличение числа резюме с общими изменениями на рынке труда и растущей потребностью россиян в дополнительном заработке.
Ранее эксперты отмечали, что за последние четыре года престиж рабочих профессий в России вырос втрое, чему способствовали рост зарплат и массовое выгорание офисных сотрудников. Интерес к производственным специальностям связан с возможностью получать осязаемый результат, четко разграничивать рабочее время, а также с нехваткой кадров.
