Россияне в возрасте за 45 лет стали чаще искать работу

Количество резюме от соискателей старше 45 лет за год выросло в полтора раза
Россияне старше 45 лет стали чаще искать работу
Россияне старше 45 лет стали чаще искать работу

Количество резюме россиян старше 45 лет на платформе «Авито Работа» летом 2025 года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК.

«Число резюме от соискателей старше 65 лет увеличилось на 48%, они рассчитывали на 50 тыс. рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что в возрастной группе 45–64 года кандидаты указывали зарплатные ожидания на уровне 70 тыс. рублей в месяц.

Наиболее востребованными профессиями среди кандидатов от 45 до 65 лет этим летом стали фасовщик, оператор call-центра, мерчандайзер, кассир и помощник руководителя. Эксперты связывают увеличение числа резюме с общими изменениями на рынке труда и растущей потребностью россиян в дополнительном заработке.

Ранее эксперты отмечали, что за последние четыре года престиж рабочих профессий в России вырос втрое, чему способствовали рост зарплат и массовое выгорание офисных сотрудников. Интерес к производственным специальностям связан с возможностью получать осязаемый результат, четко разграничивать рабочее время, а также с нехваткой кадров.

