В Перми расстреляли пассажирский автобус. ФОТО

В Перми неизвестный расстрелял пассажирский автобус. Инцидент произошел вечером 7 октября.
Запись о нападении появилась в паблике «Наш Закамск» на следующий день. «Это произошло около 19:00 в Закамске. Очевидцы услышали выстрел, в результате чего было разбито боковое стекло автобуса №8», — говорится в сообщении.
Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального МВД, в настоящее время полиция проводит проверку, направленную на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети.