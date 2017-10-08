{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 октября 2017
07 октября 2017
06 октября 2017
05 октября 2017
Главные новости Пермского края
15:03  08 октября 2017 0

В Перми расстреляли пассажирский автобус. ФОТО

Съемка фильма про маньяка. Челябинск, пистолет, оружие
Никто из людей в результате стрельбы не пострадалФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми неизвестный расстрелял пассажирский автобус. Инцидент произошел вечером 7 октября.

Запись о нападении появилась в паблике «Наш Закамск» на следующий день. «Это произошло около 19:00 в Закамске. Очевидцы услышали выстрел, в результате чего было разбито боковое стекло автобуса №8», — говорится в сообщении.

Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального МВД, в настоящее время полиция проводит проверку, направленную на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети.

От выстрела у автобуса разбилось стекло
Фото: «Наш Закамск»

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров