Уфологи увидели НЛО, похожий на сигару

21:26 10 октября 2017 0

НЛО заметили благодаря снимку 17-летней давности Фото из архива © URA.RU

В 2000 году был сделан снимок поверхности спутника Сатурна, который называется Ио. На нем квазиспециалисты только сейчас обнаружили «сигарообразный НЛО», в котором они увидели космический корабль инопланетян.

У Сатурна всего четыре крупных спутника, и Ио — один из них. Как сообщает «Московский комсомолец», НЛО располагался в момент снимка около горы и как будто летел над поверхностью. Причем сами уфологи не думают, что «космический корабль» — это часть той самой горы. Возможно, на снимке просто так необычно лег свет и создал подобную иллюзию.

Напомним, что ранее эти же довольно спорные специалисты увидели «обломки НЛО» на спутнике Сатурна Эпитемей. По их мнению, там находится часть корпуса «летающей тарелки» пришельцев.

Уфологи находят следы внеземной цивилизации почти на всех небесных телах Солнечной системы. Но чаще всего в их открытиях фигурируют Марс и Луна, ведь именно с их поверхности и орбит сделано максимальное количество снимков. Фантазия любителей инопланетян безгранична, они выдают за правду «летающие тарелки» и другие объекты, но это всего лишь камни или игра теней на снимках.

Представители NASA и других космических агентств, а также ученые редко комментируют «открытия» уфологов, чтобы не привлекать ненужного внимания. А сами уфологи уверены в мировом сговоре элит с инопланетянами.