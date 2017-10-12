08:50 12 октября 2017 0

На оздоровление двух банкротов понадобится 800 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев рассказал, в какую сумму обойдется оздоровление Бинбанка и «Открытия», не исключив при этом новых санаций в российском банковском секторе.

Ситуация с ликвидностью в Бинбанке и «ФК Открытие», которые сейчас санирует ЦБ, стабилизировалась, оттоки прекратились, рассказал Поздышев в интервью телеканалу «Россия 24». За оздоровление Бинбанка и «ФК Открытие» мегарегулятор заплатит около 800 миллиардов рублей. Вместе с тем Зампред ЦБ не исключил новых санаций в банковском секторе, «поскольку ни один банк не застрахован от оттока капитала», — пояснил Поздышев.

Как писало «URA.RU», 29 августа ЦБ объявил об участии в мерах повышения финансовой устойчивости «Открытия». Мегарегулятор вошел в капитал банка в качестве основного инвестора.

Что касается санации страховых компаний, при нарушении нормативов или «угрозе стабильности рынка» Центробанк имеет право вмешиваться и в управление страховщиками, например, ограничивать сделки, вводить мораторий на требования их кредиторов, менять устав, — напоминает «Экономика сегодня».