Реакция на уволенного с матом чиновника и заявления Трампа: о чем Песков рассказал журналистам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин руководствуется исключительно интересами РФ и ее граждан при принятии решений, в том числе — в вопросах внешней политики. Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине проводится для обеспечения настоящего и будущего российского народа.
Так Песков прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о недовольстве процессом урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас возникают определенные трудности с урегулированием конфликта, причина которых — действия киевского режима. Главные заявления пресс-секретаря российского лидера — в материале URA.RU.
Разочарование Трампа конфликтом на Украине
Владимир Путин руководствуется исключительно интересами РФ и ее граждан при принятии решений, в том числе — в вопросах внешней политики. Пресс-секретарь подчеркнул, что Украина ежедневно подталкивается европейскими государствами к продолжению вооруженного конфликта.
«Президент Российской Федерации руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа, и все, что он делает, это для обеспечения настоящего и будущего наших людей. Именно для этого проводится специальная военная операция. Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло», — заявил Песков.
Скандальное увольнение самарского чиновника
Все вопросы о назначениях и увольнениях глав районов — прерогатива руководителей регионов. Так Песков прокомментировал видео с главой Кинельского района Самарской области Юрием Жидковым, которого матом отстранили от должности. При этом он отказался комментировать этическую сторону увольнения чиновника.
Переговоры РФ с Сирией о военных базах
Днем 15 октября Путин проведет переговоры с временным сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в Москве. На встрече, в частности, будет обсуждаться дальнейшая судьба российских военных баз в Сирии. На переговорах предполагается рассмотреть вопросы, связанные с преобразованием двусторонних отношений.
Россия не выполнит решение ЕСПЧ
Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека по иску Грузии. Так Песков ответил на вопрос URA.RU о том, повлияет ли это решение на отношения между Москвой и Тбилиси. ЕСПЧ 14 октября обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллионов евро из-за событий 2008 года. Москва с 2022 года не признает юрисдикцию суда.
«Считаем, что это (отношения между Россией и Грузией. — Прим. ред) отдельная тема, отдельная субстанция. Решение (ЕСПЧ. — Прим. ред.) выполнять не будем», — сказал Песков.
Враги России есть и внутри, и за пределами страны
В России фиксируют деятельность врагов государства как внутри страны, так и за ее пределами. Так Песков прокомментировал возбуждение уголовного дела против экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом) и членов «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной в РФ).
Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом, они занимаются враждебной деятельностью, и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, те, которые считает целесообразными», — заявил Песков.
Подарки Путину на день рождения и поздравление Трампа
7 октября у Владимира Путина был день рождения. Он получил множество подарков, в том числе и от российских военных. Президент заявлял, что самыми ценными подарками стали иконы, которые прошли с бойцами через сражения. Песков рассказал, что глава государства планирует встретиться с военными, когда ему позволит график. Такую встречу Путин анонсировал и сам. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что не знает, будет ли эта встреча публичной.
Также Песков сообщил, что президент США Трамп не поздравлял Путина с днем рождения. «Нет, не было», — сказал представитель Кремля, комментируя соответствующий запрос прессы.
Ответ на нападки Трампа на БРИКС
Объединение стран БРИКС ничего не планировало против валют третьих стран. Страны-участницы разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих государств. Так ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление лидера США Дональда Трампа о том, что страны — участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин.
«Это объединение тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся», — сказал пресс-секретарь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.