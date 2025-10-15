На фоне теракта в Госдуме заговорили о прекращении диалога с Киевом: детали переговоров с Украиной

ФСБ в Москве предотвратила теракт, подготовленный украинскими спецслужбами при участии террористов. В ходе операции задержаны четверо человек, включая исполнителя, прибывшего из Центральной Азии для атаки на сотрудника Минобороны РФ. На этом фоне депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о бесперспективности прямых переговоров с Украиной, предложив взаимодействовать через посредников. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул готовность России к диалогу. Подробнее о ходе переговорного процесса между Россией и Украиной в материале URA.RU.
ФСБ пресекла подготовку крупного теракта, организованного Киевом совместно с террористами
Сотрудники ФСБ сорвали в Москве план крупного теракта, который планировали украинские спецслужбы в сотрудничестве с запрещенной в РФ террористической группировкой. В результате операции были арестованы четыре человека, включая трех россиян, помогавших скрывать следы, и исполнителя из Центральной Азии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные ФСБ. Задержанный исполнитель дал признательные показания, подтвердив, что прибыл в Россию по заданию представителя террористической организации для совершения теракта против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ.
Депутат Колесник призвал не вести переговоры с террористами
Депутат Государственной думы Андрей Колесник, комментируя предотвращение теракта в Москве в беседе с «Лента.ру», выступил за полный отказ от прямых переговоров с Украиной. Он заявил, что вести диалог с террористами бессмысленно и предложил ограничиться контактами через третьи страны.
Песков заявил об открытости Москвы к переговорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва остается привержена мирному урегулированию украинского кризиса через переговоры. Он отметил готовность Кремля возобновить диалог. «Москва сохраняет приверженность мирному решению украинского кризиса путем переговоров», — сказал Песков на брифинге.
Песков признал наличие паузы в переговорном процессе
Дмитрий Песков признал, что в переговорах между Россией и Украиной возникла пауза, о которой известно Вашингтону. Он пояснил, что контакты по соответствующим каналам продолжаются, но прогресса нет. «Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют», — заявил представитель Кремля.
Турция выразила надежду на возобновление переговоров в Стамбуле
Турция надеется на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получила никаких сигналов. Турецкий дипломатический источник заявил РИА «Новости», что Анкара готова вновь выступить площадкой для диалога и продолжает инициативы, исходя из принципа, что в мирном процессе не будет проигравших сторон.
Разговор Путина и Эрдогана пока не планируется
Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пока не обсуждали контакты по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что переговоры по этой теме не ведутся, новых встреч в Турции не планируется, но телефонный разговор может быть организован оперативно при необходимости. Песков подчеркнул отсутствие намеков или предварительных договоренностей.
Эрдоган раскрыл, кому выгоден конфликт на Украине
Эрдоган заявил, что продолжение конфликта на Украине выгодно только «торговцам кровью» и оружейным баронам, накапливающим состояния. Он подчеркнул усилия Анкары по остановке боевых действий и поддержке контактов с обеими сторонами. Эрдоган также отметил важность безопасности судоходства в Черном море для экономики.
«Мы желаем, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, потому что, как и в любом конфликте, победителями становятся торговцы кровью. Пока состояния военных баронов растут, проигрывают народы, вынужденные платить цену», — привело заявление Эрдогана агентство Anadolu.
«Нужно действовать как Трамп»: Орбан призвал Европу к урегулированию конфликта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров ЕС к активным мирным переговорам по Украине, приведя в пример успех президента США Дональда Трампа в достижении прекращения огня в Газе. Он предупредил, что переговоры могут быть долгими, но это не повод сдаваться.
По мнению Орбана, европейцам не хватает настойчивости, и они должны продолжать усилия, как Трамп. «Европейцам не хватает этой настойчивости и стойкости. Если что-то идет не так, как они задумали, они обижаются и отступают. Так быть не должно. Нужно действовать так, как президент Трамп. Надо неустанно вести борьбу. Рано или поздно придет успех. За работу, дорогие европейцы!» — призвал премьер, имея в виду урегулирование конфликта на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.