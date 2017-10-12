15:33 12 октября 2017 1

Майонез проходит производственный путь с нарушениями, прежде чем попасть в магазин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новость о том, что у жиркомбината в Екатеринбурге отозвано разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу, привлекла внимание к тому, как на предприятии организовано производство. Выяснилось, что контролирующие органы часто находят нарушения в работе легендарного уральского предприятия.

Так, еще весной Роспотребнадзор выявил, что многие помещения на предприятии требуют ремонта. В материалах проверки ведомства, в частности, говорится, что в цехе рафинации на стенах имеются места с отколотой штукатуркой, склад хранения маргариновой продукции требует косметического ремонта, на участке вскрытия бочек и перекачки сырья необходимо восстановление покрытия стены и побелка, в складе сырья в майонезном цехе требуется ремонт плитки на полу. Кроме того, инспекторы нашли, что неудовлетворительно содержатся вентиляционные каналы растительных масел: решетки и каналы в пыли, грязные, на них имеется жировой налет, требуется их как следует отмыть и продезинфицировать, а грязь найдена и на транспортере для готовой продукции.

С нарушениями на предприятии хранится и сырье. Например, температура в складах маргаринового цеха фактически составила +27,3 градуса С, а там хранились добавка «Бета-каротин» (провитамин А) и сухое молоко — температура их хранения по санитарным нормам гораздо ниже. Знаменитый майонез хранится на складе упаковки, где отсутствует температурный контроль, при этом нарушаются и условия хранения и нормы складирования.

«При несоблюдении требований вышеуказанных пунктов нормативных документов и документов юридического лица по системе контроля за безопасностью пищевой продукции в условиях производства не исключается вероятность загрязнения продукции и, соответственно, угроза здоровью людей», — говорится в заключении ведомства. За эти нарушения жиркомбинат был оштрафован на 300 тысяч рублей, и, хотя комбинат пытался оспорить это решение в судах, где его представители говорят, что на безопасность готовой продукции нарушения не повлияли, решение все же вступило в силу.

Летом комбинат был оштрафован Роспотребнадзором еще на 150 тысяч рублей — тут проверка установила, что у сотрудников не поставлены некоторые прививки (впрочем, довольно невинные — от гриппа и клещей), а сами сотрудники не успели пройти обследование на то, что у них нет гельминтов.

ОАО «Жировой комбинат» входит в федеральную группу компаний «Русагро». На официальном сайте говорится, что основные активы «Русагро» расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае, штаб-квартира — в Москве. На площадке в Екатеринбурге производятся майонезы, маргарины, подсолнечное масло, кетчуп, горчица, кулинарные и кондитерские жиры и мыло. Предприятие производит до 112 тыс. тонн майонеза в год, часть выпускается под маркой «Провансаль ЕЖК». Производство идет также под брендами «Мечта хозяйки», «Щедрое лето».