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12 октября 2017
18:53  12 октября 2017 1

Украинские силовики вызвали на допрос пятерых россиян по делу о крушении малазийского Boeing

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, место крушения, вход воспрещен
Всем пятерым россиянам планируют предъявить обвинениеФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Пятеро россиян вызваны на допрос в службу безопасности Украины по делу о крушении малазийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщается в правительственной газете «Урядовый курьер» от 12 октября.

В номере опубликована повестка о вызове граждан России на допрос, который запланирован на 27—31 октября. Им планируют предъявить обвинение по делу о крушении воздушного судна. Один из них — Сергей Дубинский — уже назывался в СМИ причастным к авиакатастрофе. Речь идет о том случае, когда проект Bellingcat окрестил его ответственным за транспортировку российского «Бука» в Донбасс, из которого впоследствии якобы и был сбит самолет, передает «Дождь».

Помимо пятерых россиян на допрос вызваны и четверо украинцев из Донецка и Луганска. Пассажирский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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