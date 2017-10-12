Пятеро россиян вызваны на допрос в службу безопасности Украины по делу о крушении малазийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщается в правительственной газете «Урядовый курьер» от 12 октября.
В номере опубликована повестка о вызове граждан России на допрос, который запланирован на 27—31 октября. Им планируют предъявить обвинение по делу о крушении воздушного судна. Один из них — Сергей Дубинский — уже назывался в СМИ причастным к авиакатастрофе. Речь идет о том случае, когда проект Bellingcat окрестил его ответственным за транспортировку российского «Бука» в Донбасс, из которого впоследствии якобы и был сбит самолет, передает «Дождь».
Помимо пятерых россиян на допрос вызваны и четверо украинцев из Донецка и Луганска. Пассажирский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.