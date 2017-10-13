«Газпромнефть-Хантос» победил в конкурсе лидеров энергосбережения

В Москве на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» наградили лауреатов конкурса реализованных проектов в сфере энергосбережения ENES-2017. «Газпромнефть-Хантос» стал победителем в номинации «Лидер внедрения наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности».
С 2016 года «Газпромнефть-Хантос» использует специальные роторы отечественного производства для поддержания пластового давления, благодаря чему в первом полугодии 2017 года удалось снизить потребление электроэнергии на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот проект и позволил предприятию победить в конкурсе.
В форуме «Российская энергетическая неделя» приняли участие более 8 тысяч представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества.
«Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности актуальны для нашего предприятия ввиду того, что треть всех операционных затрат приходится именно на электроэнергию. Участие во всероссийском конкурсе является важным элементом энергосберегающей политики предприятия, так как помогает специалистам ознакомится с существующими на сегодня прогрессивными решениями в области энергосберегающих технологий», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.