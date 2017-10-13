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13 октября 2017
12 октября 2017
13:20  13 октября 2017 0

Найден труп бывшего «хлебного короля» Екатеринбурга. Следствие рассматривает версию самоубийства

Клипарт. Оружие. Челябинск, пистолет
В теле и голове самоубийцы найдены три пулиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В коттедже под Екатеринбургом обнаружено тело 46-летнего бизнесмена Евгения Маточкина. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, на теле погибшего обнаружены три пулевые ранения: два в туловище и одно в голову. Тем не менее рассматривается версия самоубийства.

«Вчера вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины 1970 г. р. на территории Сысертского городского округа. На место происшествия был организован выезд следственно-оперативной группы. При осмотре места происшествия и тела признаков криминала не установлено. Для определения точной причины смерти гражданина проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — прокомментировал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Отец Евгения Маточкина работал директором ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат». Работая с отцом, Евгений Маточкин поставлял в Екатеринбург муку и зерно, открыл сеть магазинов по продаже хлеба. Позже эту сеть забрал под свой контроль бывший вице-премьер Екатеринбурга, ныне отбывающий срок за организацию заказных убийств Виктор Контеев. После этого Евгений Маточкин занялся строительным бизнесом.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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